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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 4 P S V-20/5/22 | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle attachments, filter, and dust bag on white background.

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    IF Design Award 2022

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 4 P S V-20/5/22

    Sipariş numarası: 1.628-290.0

    • 1.100 W nominal giriş gücü, 20 l paslanmaz çelik hazne, 5 m kablo, 2,2 m hortum
    • Düz kıvrımlı filtre, zemin başlığı, aralık başlığı, yün filtre torbası