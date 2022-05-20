Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 4 P V-20/5/22 Islak Kuru Süpürge | Kärcher

1.100 watt enerji tüketimiyle süper güçlü ve enerji verimli: Kärcher WD 4 P V-20/5/22 ıslak ve kuru elektrikli süpürge; en iyi temizlik sonuçlarını elde etmek için cihaz, emiş hortumu ve klipsli zemin başlığı ile mükemmel bir uyum içinde çalışır. Islak, kuru, ince veya kaba kirler, filtre değiştirmeye gerek kalmadan kesintisiz bir şekilde temizlenir. Cihaz; sağlam ve darbelere dayanıklı 20 litrelik plastik bir hazne, 5 metrelik kablo, 2,2 metrelik emiş hortumu, klipsli zemin başlığı, düz katmanlı filtre ve bir polar filtre torbası ile birlikte gelir. Otomatik açma/kapama şalterine sahip entegre priz, elektrikli el aletleriyle çalışmayı kolaylaştırır. Patentli teknoloji sayesinde, ıslak ve kuru elektrikli süpürgenin filtresi kire hiç temas etmeden kolayca ve hızlıca çıkarılabilir. Vakumlamanın mümkün olmadığı yerlerde ise ek üfleme fonksiyonu devreye girer. Çıkarılabilir tutamak, aksesuarların doğrudan emiş hortumuna takılmasına imkan tanır. Hortum, cihaz kafasında kompakt bir şekilde saklanabilir. Borular ve zemin başlığı da tampon üzerindeki bölmeye hızlı ve konforlu bir şekilde park edilebilir. Sağlanan diğer avantajlar arasında, haznenin kolayca açılıp kapatılmasını sağlayan "Pull & Push" (Çek ve İt) kilit sistemi ve cihazın rahatça taşınması için ergonomik şekilli bir taşıma sapı yer alır.

Diğer elektrikli ev aletleri ile çalışmak için otomatik açma/kapama anahtari ile güç çıkışı Planya, bıçkı veya öğütme sonucunda ortaya çıkan kir doğrudan emilir. Elektrik süpürgesi güç mekanizması vasıtasıyla otomatik olarak açılıp kapanır. Patentli filtre çıkarma teknolojisi Kirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma İlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Emme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir. Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Depolama rafı Aletleri ve vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklamak için. Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama