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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 4 P V-20/5/22 Islak Kuru Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, and accessories including filter, dust bag, and two attachments.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 4 P V-20/5/22 Islak Kuru Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-270.0

    • Düz kıvrımlı filtre, zemin başlığı, aralık başlığı, yün filtre torbası