Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 4 S Go!Further | Kärcher

Bir adım öteye geçen ıslak ve kuru elektrikli süpürge – sınırlı sayıda üretilen siyah WD 4 S Go!Further, %35 geri dönüştürülmüş plastikten¹⁾ üretilmiş olup, özel aksesuarlarıyla en iyi temizlik sonuçlarını ve yüksek düzeyde rahatlık sunar. Araba nozulu ve emme fırçası kiti dahil WD 4 S Go!Further, 1.100 watt gücüyle son derece güçlü ve enerji verimlidir: WD 4 S Go! Further ıslak ve kuru elektrikli süpürgenin cihazı, emme hortumu ve klipsli zemin başlığı, en iyi temizlik sonuçları için optimum şekilde uyumludur. Cihaz, sağlam ve darbeye dayanıklı 20 litrelik paslanmaz çelik hazne, 5 metrelik kablo, 2,2 metrelik emme hortumu, klipsli zemin başlığı, düz kıvrımlı filtre ve polar filtre torbası ile birlikte gelir. Patentli teknoloji sayesinde, ıslak ve kuru elektrikli süpürgenin filtresi, kirle temas etmeden birkaç saniye içinde kolayca ve hızlı bir şekilde çıkarılabilir ve derinlemesine temizlenebilir. Elektrikli süpürgeyle temizlik yapılamayan yerlerde, ek üfleme fonksiyonu yardımcı olur. Çıkarılabilir sap, aksesuarların emme hortumuna doğrudan takılmasını sağlar. Hortum, cihazın üst kısmında kompakt bir şekilde saklanabilir. Borular ve zemin başlığı da çıkıntıya hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirilebilir.

Patentli filtre çıkarma teknolojisi Kirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma İlave filtre değişimi olmaksızın ıslak ve kuru süpürme için. Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir. Sürdürülebilirlik özellikleri %35 geri dönüştürülmüş plastik ile tasarlanmıştır¹⁾ Ambalaj, en az %50 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş plastik torbalar içerir²⁾ Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma. Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Emme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Pratik kilit sistemli koyun yünü filtre torbası Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Depolama rafı Aletleri ve vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklamak için. Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için