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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 4 S Go!Further | Kärcher

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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including brushes, nozzles, a filter, and a dust bag.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 4 S Go!Further

    Sipariş numarası: 1.628-262.0

    • Patentli filtre çıkarma teknolojisi, üfleyici fonksiyonu
    • 1.100 W nominal giriş gücü, 20 l paslanmaz çelik hazne, 5 m kablo, 2,2 m hortum
    • Düz kıvrımlı filtre, zemin başlığı, aralık başlığı, yün filtre torbası
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    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.
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    Kutu içindeki ambalajla ilgili.