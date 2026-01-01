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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 5 Control Islak Kuru Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, filter, dust bag, and accessories on white background.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 5 Control Islak Kuru Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-316.0

    • Düz kıvrımlı filtre, zemin başlığı, aralık başlığı, yün filtre torbası
    ¹⁾
    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.