Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 5 Control Islak Kuru Süpürge | Kärcher

Yüksek emiş gücü ve enerji verimliliği ile Kärcher WD 5 Control 25/5/22; kuru, ıslak, ince ve kaba fark etmeksizin her türlü kirde mükemmel temizlik sonuçları sunar. 2'si 1 arada uzaktan kumandanın emiş hortumuna takılması sayesinde, ıslak ve kuru elektrikli süpürge her seferinde cihazın yanına gitmenize gerek kalmadan konforlu bir şekilde çalıştırılıp durdurulabilir. Akülü elektrikli el aletleriyle çalışırken, otomatik titreşim algılama özelliği sayesinde ıslak ve kuru elektrikli süpürge otomatik olarak devreye girer ve kesintisiz bir çalışma imkanı sunar. Mükemmel filtre temizliği ve patentli filtre çıkarma teknolojisi, düz katmanlı filtrenin kire hiç temas etmeden değiştirilmesini sağlar; ardından filtre temizleme fonksiyonu sayesinde tam emiş gücü kolayca geri kazanılır. Cihaz ayrıca kademesiz emiş gücü ayarı için Power Control fonksiyonuna sahiptir. Güçlü vakumlama özelliğinin yanı sıra, daha hassas temizlik görevleri için pratik bir üfleme fonksiyonu da mevcuttur. WD 5 Control 25/5/22; 25 litrelik geniş bir plastik hazne, 5 metrelik kablo ve 2,2 metrelik emiş hortumu ile donatılmıştır. Üstelik hortum, kablo ve aksesuarlar, daha fazla konfor ve yerden tasarruf sağlayan bir depolama için doğrudan cihazın üzerinde saklanabilir.

2'si 1 arada uzaktan kumanda Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Hassas yüzeyler veya karmaşık nesneler için nazik temizlik. Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Dar alanda bile kolayca vakumlama Sürdürülebilirlik özellikleri %20 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır.