Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, iki kauçuk ve iki fırça şeritli zemin nozulu ve optimize emme hortumu her tür kirin en iyi şekilde süpürülmesini garanti eder ve maksimum temizlik rahatlığı sunar.1100 watt'lık bir güç tüketimi ile cihaz, 25 litrelik paslanmaz çelik bir hazne ve filtre kutusunu açarak düz plakalı filtreyi saniyeler içinde rahatça çıkarmanızı sağlayan yenilikçi filtre çıkarma teknolojisiyle donatılmıştır. Düz kıvrımlı filtre, filtreyi değiştirmek zorunda kalmadan kesintisiz ıslak ve kuru vakumlama için uygundur.Filtre temizleme düğmesine basarak, filtreyi temizleyebilir ve emiş gücünü eski haline getirebilirsiniz.Yerleştirme pozisyonu, basınçlı hava üfleme fonksiyonu, 3'ü 1 arada taşıma kolu ile kablo ve aksesuar saklama alanı gibi diğer kullanışlı özellikler cihazı tamamlayan özellikleridir. "Pull & Push" kilitleme sistemi, haznenin basit bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.

Mükemmel filtre temizleme Tek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir. Yüksek vakum performansı Patentli filtre çıkarma teknolojisi Kirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak hızla saklanabilir. Depolama rafı Aletleri ve vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklamak için. Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için