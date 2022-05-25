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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 5 S V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-350.0

    • Düz kıvrımlı filtre, zemin başlığı, aralık başlığı, yün filtre torbası