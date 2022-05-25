Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 5 V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

Evin içinde ve çevresinde temizlik için güçlü ancak enerji açısından verimli bir çözüm. WD 5 V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, 1100 watt güç tüketimiyle kuru, ıslak, ince veya kaba kirlerde sağladığı optimum temizleme sonuçları sayesinde mükemmel bir seçimdir. WD 5 V-25/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge, 25 litrelik sağlam plastik bir hazneye sahiptir. Entegre filtre temizleme özelliği sayesinde kirli filtre tek bir düğmeye basılarak güçlü hava buharı darbesiyle etkili bir şekilde temizlenir ve bu, vakum gücünün hızla ilk haline getirilmesini sağlar. Düz kıvrımlı filtre, filtreyi değiştirmek zorunda kalmadan kesintisiz ıslak ve kuru vakumlama için uygundur.Yerleştirme pozisyonu, elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak,basınçlı hava üfleme fonksiyonu, 3'ü 1 arada taşıma kolu ile kablo ve aksesuar saklama alanı gibi diğer kullanışlı özellikleriyle en iyi temizlik performansına hizmet eder."Pull & Push" kilitleme sistemi, haznenin basit bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.

Mükemmel filtre temizleme Tek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir. Yüksek vakum performansı Patentli filtre çıkarma teknolojisi Kirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir. Depolama rafı Aletleri ve vida ve çivi gibi küçük parçaları güvenli bir şekilde saklamak için. Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için