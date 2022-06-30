Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 6 P S V-30/6/22/T DDC Islak Kuru Süpürge | Kärcher

Örneğin tablo asmak vb. işler için deliklerin tozsuz bir şekilde delinmesini sağlayan matkap tozu yakalayıcı içerir. WD 6 P S V-30/6/22/T ıslak ve kuru elektrikli süpürge; 30 litrelik paslanmaz çelik hazneye, 6 metre uzunluğunda kabloya, 2,2 metre uzunluğunda emiş hortumuna ve paslanmaz çelik borulara sahiptir. Konforlu tahliye vidası, vakumlanan sıvıları kolayca boşaltmak için kullanılabilir. Otomatik açma/kapama şalterine sahip entegre priz, zımpara veya testere gibi elektrikli el aletlerinin bağlanmasına olanak tanır; böylece çalışma sırasında oluşan kirler anında vakumlanarak temizlenir. Döner şalter, emiş gücünü ihtiyaca göre ayarlamak için kullanılabilir. Düz katmanlı filtre, sadece filtre kutusu açılarak kire hiç temas etmeden çıkarılabilir. Dahası, filtre temizleme düğmesi kullanılarak filtre verimli bir şekilde temizlenebilir ve böylece tam emiş gücü geri kazanılır. Üfleme fonksiyonu, özellikle hassas nesneleri temizlerken çok kullanışlıdır. Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak, aksesuarların doğrudan emiş hortumuna takılmasına imkan tanır. Emiş hortumunun cihaz kafasına asılarak kompakt bir şekilde saklanabilmesi ve zemin başlığı için sunulan park pozisyonu isesağlanan diğer avantajlar arasındadır.

Mükemmel filtre temizleme Tek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir. Yüksek vakum performansı Patentli filtre çıkarma teknolojisi Kirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Emme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Tahliye vidası Büyük su hacimlerinin zaman ve enerji tasarruf edilerek boşaltılması. Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu