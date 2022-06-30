Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

1300 watt'lık güç tüketimi ile ultra güçlü emiş ve olağanüstü enerji verimliliği ile WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge en yüksek temizleme performansı sunar.Testere veya zımpara gibi elektrikli aletler, otomatik açma/kapama anahtarlı entegre elektrik prizi üzerinden bağlanabilir. Döner anahtar sayesinde istediğiniz vakum gücüne ayarlayarak en iyi performansa sahip olabilirsiniz. Düz kıvrımlı filtre, filtre kutusu açılarak herhangi bir kir ile temas etmeden çıkarılabilir ayrıca filtre temizleme düğmesine basılarak filtre verimli bir şekilde temizlenebilir böylece tam vakum gücü geri yüklenebilir. Üfleyici işlevi özellikle hassas nesneleri temizlerken kullanışlıdır. Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak, aksesuarların doğrudan emiş hortumuna bağlanmasına olanak tanır. Diğer önemli noktalar: 30 litre paslanmaz çelik konteyner, en iyi temizleme sonuçları için geliştirilmiş yeni aksesuarlar, büyük su hacimleri için tahliye vidası, park konumu ve daha fazlası...

Diğer elektrikli ev aletleri ile çalışmak için otomatik açma/kapama anahtari ile güç çıkışı Planya, bıçkı veya öğütme sonucunda ortaya çıkan kir doğrudan emilir. Elektrik süpürgesi güç mekanizması vasıtasıyla otomatik olarak açılıp kapanır. Mükemmel filtre temizleme Tek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir. Yüksek vakum performansı Patentli filtre çıkarma teknolojisi Kirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Tahliye vidası Büyük su hacimlerinin zaman ve enerji tasarruf edilerek boşaltılması. Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak güvenli bir şekilde saklanabilir. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Hassas yüzeyler veya karmaşık nesneler için nazik temizlik.