Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

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Islak ve kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.628-360.0
Nominal giriş gücü (W)
1300
Nominal Giriş Gücü Entegre Soket (W)
min. 100 - max. 2100
Emiş gücü (W)
300
Vakum gücü (mbar)
280
Hava debisi (l/s)
75
Konteyner kapasitesi (l)
30
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Elektrik kablosu (m)
6
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
73
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
9.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
13
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
418 x 382 x 693
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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