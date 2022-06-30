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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including hose, nozzle, filter, and dust bag on a white background.

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    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 6 P S V-30/6/22/T Islak Kuru Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-360.0

    • Düz kıvrımlı filtre, zemin başlığı, aralık başlığı, yün filtre torbası