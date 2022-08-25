Islak Kuru Süpürgeler WD 6 P V-25/8/22/T Islak Kuru Süpürge | Kärcher

Birinci sınıf temizlik: Kärcher WD 6 P V-25/8/22/T; kuru veya ıslak, ince veya kaba her türlü kirde, sadece 1.300 watt'lık düşük bir güç tüketimiyle mükemmel sonuçları garanti eder. Bu ıslak ve kuru elektrikli süpürge; sağlam ve darbelere dayanıklı 25 litrelik plastik bir hazne, 8 metrelik kablo, tutamaklı 2,2 metrelik emiş hortumu, paslanmaz çelik borular, değiştirilebilir zemin başlığı, düz katmanlı filtre ve polar filtre torbası ile birlikte gelir. Otomatik açma/kapama şalterine sahip entegre priz, testere veya zımpara gibi elektrikli el aletlerinin cihaza bağlanmasına olanak tanır; böylece çalışma sırasında oluşan kirler anında vakumlanarak temizlenir. Döner şalter, kullanıcının emiş gücünü ihtiyacına göre ayarlamasını sağlar. Düz katmanlı filtre sayesinde, ek bir filtre değişimine gerek kalmadan hem ıslak hem de kuru kirler vakumlanabilir. Filtre, kire hiç temas etmeden saniyeler içinde çıkarılıp temizlenebilir. Ayrıca filtre temizleme düğmesine basılarak filtre verimli bir şekilde temizlenebilir ve tam emiş gücü kolayca geri kazanılır. İş küçük bir ara verildiğinde borular ve zemin başlığı cihaz üzerinde park edilebilir. Cihaz; alet koyma alanı, kablo ve aksesuar saklama bölmelerinin yanı sıra patentli, ergonomik şekilli 3'ü 1 arada taşıma sapına sahiptir.

Diğer elektrikli ev aletleri ile çalışmak için otomatik açma/kapama anahtari ile güç çıkışı Planya, bıçkı veya öğütme sonucunda ortaya çıkan kir doğrudan emilir. Elektrik süpürgesi güç mekanizması vasıtasıyla otomatik olarak açılıp kapanır. Mükemmel filtre temizleme Tek bir butonla filtredeki kirler çıkarılabilir. Yüksek vakum performansı Patentli filtre çıkarma teknolojisi Kirle hiçbir şekilde temas etmeden hızlı ve kolay filtre çıkarma Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı Vakum hortumu, cihaz üzerine asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları. Yün torba Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için. Pratik kablo ve aksesuar deposu Yerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Güç kablosu, entegre kablo kancaları kullanılarak hızla saklanabilir. Pratik park pozisyonu Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Çıkarılabilir sap Farklı nozullar vakum hortumuna doğrudan bağlanabilir. Dar alanda bile kolayca vakumlama Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Hassas yüzeyler veya karmaşık nesneler için nazik temizlik. Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için