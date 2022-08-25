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    Islak Kuru Süpürgeler WD 6 P V-25/8/22/T Islak Kuru Süpürge | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle attachments, filter, and dust bag on white background.

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    IF Design Award 2022

    Islak Kuru Süpürgeler

    WD 6 P V-25/8/22/T Islak Kuru Süpürge

    Sipariş numarası: 1.628-313.0

    • Düz kıvrımlı filtre, zemin başlığı, aralık başlığı, yün filtre torbası