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    Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 7 Control P S | Kärcher

    Sale
    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, filter, dust bag, and additional accessories on white background.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    WD 7 Control P S

    Sipariş numarası: 1.628-385.0

    • Düz kıvrımlı filtre, zemin başlığı, aralık başlığı, yün filtre torbası
    ¹⁾
    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.