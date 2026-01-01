Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 7 Control P S | Kärcher

Yenilikçi, konforlu ve güçlü – Kärcher FILT!elligence™ akıllı filtre kontrol sistemine sahip WD 7 Control P S 30/6/35/T. Işıklı LED göstergeler, hem filtre torbasının hem de filtrenin ne zaman temizlenmesi veya değiştirilmesi gerektiği konusunda sizi bilgilendirir. Üstelik patentli filtre çıkarma teknolojisi sayesinde, düz katmanlı filtreye kirle hiçbir şekilde temas etmeden müdahale edilebilir; bu da mutlak temizlik ve hijyen sağlar. Yenilikçi 2'si 1 arada uzaktan kumanda, cihazı Bluetooth üzerinden başlatıp durdurmanıza olanak tanıyarak ekstra konfor sunar. Onu farklı kılan özellik nedir? Akülü elektrikli el aletleriyle çalışırken, otomatik titreşim algılama özelliği sayesinde elektrikli süpürge kendi kendini etkinleştirir. Ayrıca entegre prizi sayesinde WD 7 Control, kablolu elektrikli el aletleri için de mükemmel bir ortaktır. Dahası, Power Control fonksiyonu kullanılarak emiş gücü kademesiz olarak ayarlanabilir. Gelişmiş 30 litrelik paslanmaz çelik haznesi, 6 metrelik kablosu ve 3,5 metrelik ekstra uzun emiş hortumu ile WD 7 Control P S, maksimum kapasite ve erişim alanı sunar.

2'si 1 arada uzaktan kumanda Tahliye vidası Büyük su hacimlerinin zaman ve enerji tasarruf edilerek boşaltılması. Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma. Hassas yüzeyler veya karmaşık nesneler için nazik temizlik. Sürdürülebilirlik özellikleri %30 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır.