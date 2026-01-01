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    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD1 Islak Kuru Süpürge Bataryalı Set | Kärcher

    Yellow Kärcher vacuum cleaner with hose, filter, dust bag, nozzle attachments, and charger displayed on a white background.

    Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge

    WD1 Islak Kuru Süpürge Bataryalı Set

    Sipariş numarası: 1.198-301.0

    • 7 litre plastik hazne, üfleme fonksiyonu, hortum aksesuar saklama alanı
    • 18 V pil platformu, 10 dakika çalışma süresi, 1,2 m hortum
    • 18 V pil, pil şarj cihazı, aralık nozulu, döşeme nozulu, kartuş filtre, kağıt filtre torbası