Bataryalı ıslak ve kuru elektrikli süpürge WD1 Islak Kuru Süpürge Bataryalı Set | Kärcher

Şebeke gücüne güvenmek zorunda kalmadan çok amaçlı ıslak kuru bir elektrikli süpürgenin tam işlevselliğini mi istiyorsunuz? Kompakt ve bataryalı WD 1 Batary Set ile elektriksiz alanlarda temizlik artık bir sorun değil. Kutuya dahil olan pil, 10 dakikalık bir çalışma süresi sağlar ve batarya ömrü LCD ekrandan takip edilebilir. Yedi litre kapasiteye sahip sağlam, darbeye dayanıklı plastik bir kutusu vardır. Kartuş filtre sayesinde, filtreyi değiştirmeye gerek kalmadan kuru ve ıslak kiri temizlemek kolaydır. Vakum hortumu, yarık başlığı ve döşeme başlığı gibi otomobilin içini temizlemek için özel aksesuarlar, kirin tamamen temizlenmesini sağlar. İşe ara verdiğinizde veya saklamak için aksesuarlar rahatça toplanabilir. Diğer donanım özellikleri: üfleme işlevi, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve pratik aksesuar ve lastik bantlı hortum saklama. 18 V Kärcher Batarya Platformuna uyumlu diğer cihazlarda da aynı pil kullanılabilir.

18 V Kärcher Değiştirilebilir pil Bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Kompakt, taşınabilir tasarım Bireysel ve esnek kullanım Taşıma için uygun Özel kartuş filtre Filtre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Araç içi temizlik için özel akseuarlar Araç içi temizliği için uygundur Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme Pratik hortum saklama Emme hortumunu lastik bant kullanarak taşımak kolaydır Pratik aksesuar depolama Yerden kazandıran, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. "Çek ve İt'' kilitleme sistemi Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.