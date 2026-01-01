Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici | Kärcher

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Bataryalı yabani ot temizleyici
Sipariş numarası: 1.445-244.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Fırça dönüş hızı (rpm)
2300 - 2800
Fırça çapı (mm)
180
Kıl malzemesi
Naylon
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Pil şarjı başına performans (m²)
max. 15 max. 30
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 15 approx. 30
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1320 x 230 x 380
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları