Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici | Kärcher

WRE 18-55 şarjlı ot temizleyici, yenilikçi ve doğa dostu ot çıkarmayı mümkün kılar. Güçlü bir motor ve yüksek fırça dönüş hızı ile birlikte, yüksek etkili naylon kıllara sahip ayarlanabilir fırça başlığı, kuru yosun ve yabani otların sert yüzeylerden zahmetsizce çıkarılmasını sağlar. Batarya ve batarya şarj cihazı teslimat kapsamına dahil değildir.

Yenilikçi naylon fırça Kuru yosun ve yabani otların yüzeysel olarak uzaklaştırılması için özel olarak hizalanmış naylon kıllar ve yüksek fırça dönüş hızı. Yakınlık yardımı Kapaktaki 360 ° dönebilen yarım küre, zahmetsiz çalışma duruşunu destekler. Aletsiz kıl değiştirme Aşınmış kıl pistini kolayca değiştirmek için. Dönebilen temizleme başlığı Açılar, farklı temizlik koşullarına ve farklı uzunuktaki insanlara uyacak şekilde ayrı ayrı ayarlanabilir. Alüminyum teleskopik sap Farklı uzunluktaki insanlar için bile dik bir çalışma pozisyonu sağlar. Ergonomik kol tasarımı Sırtınızı da çalışmayı kolaylaştıran rahat çalışma pozisyonu. Cihazı sapa entegre etmek için halka Basit depolama / asma için. 18V Kärcher pil gücü Maksimum hareket kabiliyeti ve esnekliği garanti eder.