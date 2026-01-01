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    Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici | Kärcher

    Kärcher weed remover with a yellow and black handle, featuring a rotating brush head and ergonomic grip.

    Bataryalı yabani ot temizleyici

    WRE 18-55 Bataryalı Yabani Ot Temizleyici

    Sipariş numarası: 1.445-244.0

    • 18 V Batarya platformu