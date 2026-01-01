Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 5 Battery Set *EU | Kärcher

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Bataryalı yabani ot temizleyici
Sipariş numarası: 1.445-245.0Pil ve şarj cihazı dahil: Yosun ve yabani otların yüzeyden temizlenmesi için Kärcher WRE 18-55 Battery Set yabani ot temizleme makinesi. Patikalar, teraslar ve giriş yolları için idealdir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Fırça dönüş hızı (rpm)
2300 - 2800
Fırça çapı (mm)
180
Kıl malzemesi
Naylon
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
2.5
Pil şarjı başına performans (m²)
max. 15
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 15
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
300
Çıkış gücü (A)
0.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1320 x 230 x 380
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları