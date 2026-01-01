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    Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 5 Battery Set *EU | Kärcher

    Kärcher weed remover with yellow and black handle, silver shaft, and rotating brush head.

    Bataryalı yabani ot temizleyici

    WRE 5 Battery Set *EU

    Sipariş numarası: 1.445-245.0

    Pil ve şarj cihazı dahil: Yosun ve yabani otların yüzeyden temizlenmesi için Kärcher WRE 18-55 Battery Set yabani ot temizleme makinesi. Patikalar, teraslar ve giriş yolları için idealdir.