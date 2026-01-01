Bataryalı yabani ot temizleyici WRE 5 Battery Set *EU | Kärcher

Sırtınızı veya dizlerinizi incitmeden, ergonomik akülü yabani ot temizleme makinesi Kärcher WRE 18-55 Battery Set ile sinir bozucu yosun ve yabani otları ortadan kaldırın. Pil ve şarj cihazı sete zaten dahildir. Yenilikçi fırça konsepti ve alet gerektirmeyen değişim sistemi sayesinde; ev çevresindeki kaldırım taşlarında ve teraslarda yosunların ve karahindiba gibi inatçı yabani otların artık hiç şansı kalmaz ve kolayca temizlenir. Ayrıca, yeni kilit sistemi sayesinde fırça başlığı alet kullanmadan rahatça değiştirilebilir. Akülü yabani ot temizleme makinesinin ergonomik tasarımı, yerde emeklemek zorunda kalmadan konforlu bir şekilde çalışmanızı garanti eder.

Yenilikçi naylon fırça Kuru yosun ve yabani otların yüzeysel olarak uzaklaştırılması için özel olarak hizalanmış naylon kıllar ve yüksek fırça dönüş hızı. Yakınlık yardımı Kapaktaki 360 ° dönebilen yarım küre, zahmetsiz çalışma duruşunu destekler. Aletsiz kıl değiştirme Aşınmış kıl pistini kolayca değiştirmek için. Dönebilen temizleme başlığı Alüminyum teleskopik sap Farklı uzunluktaki insanlar için bile dik bir çalışma pozisyonu sağlar. Ergonomik kol tasarımı Sırtınızı da çalışmayı kolaylaştıran rahat çalışma pozisyonu. Cihazı sapa entegre etmek için halka Basit depolama / asma için. 18V Kärcher pil gücü Maksimum hareket kabiliyeti ve esnekliği garanti eder. Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.