Cam Temizleme Makinesi WV 1 Plus | Kärcher

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Cam Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.633-608.0Kärcher WV 1 Plus cam temizleme makinesi ve mikrofiber silme bezi kılıflı sprey şişesi sayesinde pencerelerinizi zahmetsizce, eskisinden üç kat daha hızlı ve iz bırakmayan sonuçlarla temizleyebilirsiniz.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
250
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
100
Pil çalışma süresi (dk)
25
Şarj etme süresi (dk)
150
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 70
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Akülü ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
130 x 250 x 275
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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