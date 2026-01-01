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    Cam Temizleme Makinesi WV 1 Plus | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, microfibre cloth, and cleaning solution sachet on white background.

    Cam Temizleme Makinesi

    WV 1 Plus

    Sipariş numarası: 1.633-608.0

    Kärcher WV 1 Plus cam temizleme makinesi ve mikrofiber silme bezi kılıflı sprey şişesi sayesinde pencerelerinizi zahmetsizce, eskisinden üç kat daha hızlı ve iz bırakmayan sonuçlarla temizleyebilirsiniz.