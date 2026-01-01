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    WV 1 silecek bıçakları (250 mm) | Kärcher

    Two black rubber strips with embossed text, positioned diagonally on a white background.

    WV 1 silecek bıçakları (250 mm)

    Sipariş numarası: 2.633-128.0

    WV 1 Window Vac'ın silecek bıçakları. Tüm pürüzsüz yüzeylerde iz bırakmadan temizlik için – damla bırakmadan.