WV 1 silecek bıçakları (250 mm) | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.633-128.0WV 1 Window Vac'ın silecek bıçakları. Tüm pürüzsüz yüzeylerde iz bırakmadan temizlik için – damla bırakmadan.
Miktar / Adet (Parça(lar))
2
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
250 x 5 x 45
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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