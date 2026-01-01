Cam Temizleme Makinesi WV 2 Black Edition | Kärcher

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Cam Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.633-426.0Herhangi bir iz veya damlama bırakmadan temizleyin: WV2 tüm düz yüzeyler için uygundur ve kullanımı kolaydır. WV2 Black Edition özel tasarımı ile mükemmel!
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
280
Vakum nozülü çalışma genişliği (mm)
170
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
100
Pil çalışma süresi (dk)
35
Şarj etme süresi (dk)
230
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 105
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Akülü ağırlık (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
120 x 280 x 320
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları