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    Cam Temizleme Makinesi WV 2 Black Edition | Kärcher

    Kärcher window vac set with a yellow and black vacuum, spray bottle with cloth, additional nozzle, and instruction leaflet.

    Cam Temizleme Makinesi

    WV 2 Black Edition

    Sipariş numarası: 1.633-426.0

    Herhangi bir iz veya damlama bırakmadan temizleyin: WV2 tüm düz yüzeyler için uygundur ve kullanımı kolaydır. WV2 Black Edition özel tasarımı ile mükemmel!