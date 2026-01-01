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    Cam Temizleme Makinesi WV 5 Plus N Black Edıtıon | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, cleaning pad, and instruction manual on a white background.

    Cam Temizleme Makinesi

    WV 5 Plus N Black Edıtıon

    Sipariş numarası: 1.633-467.0

    Batarya ile çalışan WV5 Plus N Black Edition, camları anında çizmeden temizlemeniz için idealdir. Opsiyonel ekstra pil, sürekli temizliği mümkün kılar.