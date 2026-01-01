Cam Temizleme Makinesi WV 5 Plus N Black Edıtıon | Kärcher

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Cam Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.633-467.0Batarya ile çalışan WV5 Plus N Black Edition, camları anında çizmeden temizlemeniz için idealdir. Opsiyonel ekstra pil, sürekli temizliği mümkün kılar.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
280
Vakum nozülü çalışma genişliği (mm)
170
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
100
Pil çalışma süresi (dk)
35
Şarj etme süresi (dk)
185
Batarya türü
Çıkarılabilir lityum iyon akü
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 105
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Siyah
Akülü ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
125 x 280 x 325
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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Uygulama alanları