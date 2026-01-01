Cam Temizleme Makinesi WV 5 Plus N Black Edıtıon | Kärcher

Kärcher, WV 5 Plus N Black Edition ile piyasaya zahmetsiz, iz bırakmadan ve damlatmadan cam temizliğini mükemmelleştiren bir cihaz getiriyor. Uzatılmış batarya çalışma süresi sayesinde sorunsuz daha uzun temizlik seansları mümkün kılıyor. Pratik batarya değiştirme sistemi sayesinde ikinci bir batarya satın almak, kesintisiz cam temizliği sağlar. Cihazın yumuşak tutacağı, WV 5 Plus'ın kullanım ve ergonomi açısından önceki seriden daha iyi performans göstermesini sağlar. Cihaz ayrıca emme başlığında ara parçalar ile donatılmıştır. Bu özellik, pencerelerin kenarlarına kadar daha iyi temizlenmesini sağlar. Bölmeli pencereler için dar bir emiş nozulu teslimat kapsamına dahildir. Sprey şişesi ve mikrofiber silme bezinin mükemmel kombinasyonu, etkili temizliği garanti eder ve pille çalışan Window Vac ile birlikte camları mükemmel şekilde temizler.

Çıkarılabilir akü Değiştirilebilir ve çıkarılabilir pili sayesinde bütün camlar kesintisiz temizlenir. Uygun kenar temizliği Manuel ayarlanabilir mesafe tutucular kenarlara kadar kusursuz bir temizlik sağlar Pil seviyesi göstergesi ve rahat tutuş Yumuşak kavrama kolu sayesinde ürünün kullanımını daha da kolaylaşır 3 Ledli ışık, pilin şarjı seviyesini gösterir Değiştirilebilir vakum başlığı Yüzeyin genişliğine göre büyük veya küçük nozzle başlığını seçebilirsiniz. Sessiz Düşük seviyede çalışma sesi Orijinal Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi. 3 katı daha hızlı Cam temizliği WV 5 Premium sayesinde normal yöntemlere göre daha hızlı hale gelir. Damlatmaz ve iz bırakmaz Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar. Tamamen hijyenik Kirli su, biriken hazneden hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir Çeşitli uygulamalar Windows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.