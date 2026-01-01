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    Cam Temizleme Makinesi WV 5 Plus N | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, microfibre cloth, vacuum head, and instruction leaflet on white background.

    Cam Temizleme Makinesi

    WV 5 Plus N

    Sipariş numarası: 1.633-701.0

    Kärcher WV 5 Plus N cam temizleme makinesi seti, pencerelerin göz açıp kapayıncaya kadar lekesiz, iz bırakmadan ve hiçbir damlama olmadan temizlenmesini sağlar. Ayrıca ayrı olarak satın alınabilen değiştirilebilir yedek akü özelliği, kesintisiz bir temizlik yapmanıza olanak tanır.