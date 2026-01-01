Cam Temizleme Makinesi WV 5 Plus N | Kärcher

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Cam Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.633-701.0Kärcher WV 5 Plus N cam temizleme makinesi seti, pencerelerin göz açıp kapayıncaya kadar lekesiz, iz bırakmadan ve hiçbir damlama olmadan temizlenmesini sağlar. Ayrıca ayrı olarak satın alınabilen değiştirilebilir yedek akü özelliği, kesintisiz bir temizlik yapmanıza olanak tanır.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
280
Vakum nozülü çalışma genişliği (mm)
170
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
100
Pil çalışma süresi (dk)
35
Şarj etme süresi (dk)
185
Batarya türü
Çıkarılabilir lityum iyon akü
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 105
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Akülü ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
125 x 280 x 325
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları