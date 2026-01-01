Cam Temizleme Makinesi WV 5 Plus N | Kärcher

Cam temizleme makinesinin mucidi Kärcher, WV 5 Plus N ile zahmetsiz, iz bırakmayan ve damlamayan pencere temizliğini daha da mükemmel hale getiren bir cihazı pazara sunuyor. Uzatılmış akü çalışma süresi sayesinde daha uzun süreli temizlik işleri bile sorun olmaktan çıkıyor. Dahası, pratik değiştirilebilir akü sistemi sayesinde sadece ikinci bir akü satın alarak pencerelerinizi hiç ara vermek zorunda kalmadan temizleyebilirsiniz. Yumuşak bileşenlerle desteklenen cihaz tutamağı, WV 5 Plus N modelinin kullanım ve ergonomi açısından bir önceki nesli bile geride bırakmasını sağlıyor. Buna ek olarak cihaz, emiş başlığında yer alan mesafe ayarlayıcılarla donatılmıştır; bu özellik tam kenarlara kadar çok daha iyi temizlik sonuçları elde edilmesini sağlar. Ürünle birlikte verilen parçalar arasında, karolajlı pencereler için dar bir emiş başlığı da yer almaktadır. Sprey şişesi ve mikrofiber silme bezi arasındaki mükemmel uyum etkili bir temizliği, cam temizleme makinesi ile birleştiğinde ise kalıntısız ve tertemiz pencereleri garanti eder.

Çıkarılabilir akü Değiştirilebilir ve çıkarılabilir pili sayesinde bütün camlar kesintisiz temizlenir. Uygun kenar temizliği Manuel ayarlanabilir mesafe tutucular kenarlara kadar kusursuz bir temizlik sağlar Pil seviyesi göstergesi ve rahat tutuş Yumuşak kavrama kolu sayesinde ürünün kullanımını daha da kolaylaşır 3 Ledli ışık, pilin şarjı seviyesini gösterir Değiştirilebilir emme ağzı Yüzeyin genişliğine göre büyük veya küçük nozzle başlığını seçebilirsiniz. Sessiz Düşük seviyede çalışma sesi Orijinal Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi. 3 katı daha hızlı Cam temizliği WV 5 Premium sayesinde normal yöntemlere göre daha hızlı hale gelir. Damlatmaz ve iz bırakmaz Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar. Tamamen hijyenik Kirli su, biriken hazneden hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir Çeşitli uygulamalar Windows Vac fayanslar, aynalar ve duşakabinler gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.