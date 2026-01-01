Cam Temizleme Makinesi WV 6 Plus | Kärcher

Cam temizleme makinesinin mucidi Kärcher, orijinal akülü cihazını daha da geliştirerek yenilikçi bıçak teknolojisine ve daha uzun akü çalışma süresine sahip, çok daha esnek bir model olan WV 6 Plus'ı tasarladı. Yeni ve daha geniş emiş bıçağı, yüzeyin tamamındaki fazla sıvıyı hiç duraksamadan temizlemenizi sağlar. Akülü cam temizleme makinesinin 100 dakikalık ekstra uzun çalışma süresi, temizliğe çok daha uzun süre devam edebileceğiniz anlamına gelir. Kalan akü çalışma süresini dakika bazında gösteren ekran sayesinde de temizliğinizi tam olarak planlayabilirsiniz. Her zamanki gibi, sprey şişesi ve mikrofiber silme bezinin akıllı kombinasyonu, cihazın emiş fonksiyonu ile bir araya gelerek son derece etkili bir temizlik ve iz ya da kalıntı bırakmadan ışıl ışıl pencereler garanti eder. Kärcher'in ergonomik WV 6 Plus akülü cam temizleme makinesi, kirli suyla doğrudan temas etmenizi engellediği için pencerelerinizi özellikle hijyenik bir şekilde temizlemenize de olanak tanır.

Gelişmiş bıçak teknolojisi Yenilikçi uzun bıçak, temizliği daha da esnek hale getirir - zemine yakın uygulamalar için idealdir. Ekstra uzun pil ömrü Window Vac'ın 100 dakikalık ekstra uzun pil ömrü, kesintisiz temizlik sağlar. Çıkarılabilir bıçak Silecek bıçağı, emme ağzından kolayca çıkarılabilir ve her kullanımdan sonra temizlenebilir. Hızlı ve hijyenik tank boşaltma Kire temas etmeden hızlı ve basit şekilde hazne boşaltma. Sessiz Düşük seviyede çalışma sesi Kalan pil ömrü dakikalarını gösteren ekran Pil şarj göstergesi, pilin kalan dakika çalışma süresini gösterir. Temizlik daha kolay planlanabilir. Orijinal Window Vac mucidinden orijinal Kärcher kalitesi. Üç kat daha hızlı Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Windows Vac ile cam temizliği üç kat daha hızlıdır. Damlatmaz ve iz bırakmaz Kirli suyu vakumlayarak, sinir bozucu lekeri daima yok eder. Parlak ve ışıltılı bir cam temizliği sağlar. Çeşitli uygulamalar Fayans, ayna veya duş kabini gibi tüm düz yüzeyler için uygundur.