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    Cam Temizleme Makinesi WV 6 Plus | Kärcher

    Kärcher window vac set with a spray bottle, microfibre cloth attachment, and instruction leaflet on a white background.

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    German Design Award Winner 2020

    Cam Temizleme Makinesi

    WV 6 Plus

    Sipariş numarası: 1.633-741.0

    Yenilikçi silecek bıçağı teknolojisi ve çok daha esnek kullanım alanı: İz bırakmadan temizlenen pencerelere göz açıp kapayıncaya kadar ulaşmanızı sağlayan Kärcher WV 6 Plus akülü cam temizleme makinesi.