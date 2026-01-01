Cam Temizleme Makinesi WV 6 Plus | Kärcher

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Cam Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.633-741.0Yenilikçi silecek bıçağı teknolojisi ve çok daha esnek kullanım alanı: İz bırakmadan temizlenen pencerelere göz açıp kapayıncaya kadar ulaşmanızı sağlayan Kärcher WV 6 Plus akülü cam temizleme makinesi.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
280
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
150
Pil çalışma süresi (dk)
100
Şarj etme süresi (dk)
170
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 300
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Akülü ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
126 x 280 x 310
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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