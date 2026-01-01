Cam Temizleme Makinesi WV 6 Şarjlı Cam Temizleme Makinesi | Kärcher

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Cam Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.633-514.0Yenilikçi vakum başlığı teknolojisi ve farklı renklerde üç başlığıyla paketlenmiştir: Batarya ile çalışan WV6, camları anında çizmeden temizlemeniz için idealdir.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
280
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
150
Pil çalışma süresi (dk)
100
Şarj etme süresi (dk)
170
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 300
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Akülü ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
126 x 280 x 310
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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