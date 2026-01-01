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    Cam Temizleme Makinesi WV 6 Şarjlı Cam Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher window vac with spray bottle, microfibre cloth, three coloured blades, and instruction manual on white background.

    Cam Temizleme Makinesi

    WV 6 Şarjlı Cam Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.633-514.0

    Yenilikçi vakum başlığı teknolojisi ve farklı renklerde üç başlığıyla paketlenmiştir: Batarya ile çalışan WV6, camları anında çizmeden temizlemeniz için idealdir.