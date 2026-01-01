Cam Temizleme Makinesi WV 7 Signature Line | Kärcher

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Cam Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.633-780.0Esnek kullanım için yenilikçi emme ağzına sahip WV 7 Signature Line kablosuz pencere süpürgesi. Sprey şişesi, iki silme bezi, deterjan ve özel saklama kutusuyla birlikte.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
280
Vakum nozülü çalışma genişliği (mm)
170
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
150
Pil çalışma süresi (dk)
100
Şarj etme süresi (dk)
170
Pil şarjı başına performans (m²)
approx. 300
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Ambalajlı ağırlık (kg)
2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
126 x 280 x 310
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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