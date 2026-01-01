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    Cam Temizleme Makinesi WV 7 Signature Line | Kärcher

    Kärcher window vac set with accessories including spray bottle, cleaning pads, and instruction manual on a white background.

    Cam Temizleme Makinesi

    WV 7 Signature Line

    Sipariş numarası: 1.633-780.0

    Esnek kullanım için yenilikçi emme ağzına sahip WV 7 Signature Line kablosuz pencere süpürgesi. Sprey şişesi, iki silme bezi, deterjan ve özel saklama kutusuyla birlikte.