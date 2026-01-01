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    WV Evolution Uzatma Aparatı | Kärcher

    Two black Kärcher extension poles, one with a yellow cleaning pad, on a white background.

    WV Evolution Uzatma Aparatı

    Sipariş numarası: 2.633-144.0

    Window Vac için, 0,6 ila 1,5 metre arasında uzatılabilir teleskopik uzatma kiti ve titreşimli kablosuz silecek ile yüksek camları bile temizleyebilirsiniz.