WV Evolution Uzatma Aparatı | Kärcher

Artık yüksek pencereleri, tavan pencerelerini ve diğer ulaşılması zor düz yüzeyleri rahatça ve merdivenden yukarı çekmek zorunda kalmadan temizleyebilirsiniz: Bu, Window Vac titreşimli kablosuz sileceğimiz ve teleskopik uzatma kiti ile mümkün olmaktadır. Set, iki teleskopik mızraktan, Window Vac için esnek mafsallı bir giriş ve kablosuz silecekden ve ayrıca mikrofiber bezli bir sileceğinden oluşur. Set, 1,5 metreye kadar ek erişim sağlar, böylece oturma odaları, banyolar veya kış bahçeleri bile zahmetsizce temizlenebilir.