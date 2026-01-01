WV Evolution Uzatma Aparatı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.633-144.0Window Vac için, 0,6 ila 1,5 metre arasında uzatılabilir teleskopik uzatma kiti ve titreşimli kablosuz silecek ile yüksek camları bile temizleyebilirsiniz.
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
150 x 250 x 1170
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları