WV İç Mekan Mikrofiber Silme Bezi | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.633-130.0Tüm pürüzsüz yüzeylerde WV sprey şişesiyle optimum kir çıkarma için tak çıkar mikrofiber silme bezi.
Miktar / Adet (Parça(lar))
2
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
70 x 275 x 30
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları