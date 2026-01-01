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    WV İç Mekan Mikrofiber Silme Bezi | Kärcher

    Two white and yellow Kärcher microfibre cloths stacked, with visible brand tags.

    WV İç Mekan Mikrofiber Silme Bezi

    Sipariş numarası: 2.633-130.0

    Tüm pürüzsüz yüzeylerde WV sprey şişesiyle optimum kir çıkarma için tak çıkar mikrofiber silme bezi.