WV Mikrofiber Bez | Kärcher

Cırt cırtlı tutturma sistemi sayesinde mikrofiber silme bezi, sprey şişesine çok kolay bir şekilde takılabilir ve ayrıca değiştirilebilir. Özellikle çok sayıda aşındırıcı lif bulunduğundan, ped özellikle dış mekan pencerelerini temizlemek için uygundur. Ekteki kir sıyırıcı, camdaki en inatçı kirleri bile temizler.

dış mekan için mikrofiber bez çamur sıyırma aparatı