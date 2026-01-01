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    WV Mikrofiber Bez | Kärcher

    Two grey Kärcher microfibre cloths stacked, with a grey plastic scraper nearby.

    WV Mikrofiber Bez

    Sipariş numarası: 2.633-131.0

    Pencereler için ideal: Cırt cırtlı ve lifli mikrofiber silme bez. İnatçı kirler için kazıyıcı paket içerisinde bulunmaktadır.