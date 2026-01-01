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    Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m | Kärcher

    Kärcher pipe cleaning kit with hose, nozzle, claw attachment, and various connectors on a white background.

    Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m

    Sipariş numarası: 2.642-240.0

    Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.
    2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.