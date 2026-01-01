Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.642-240.0Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.
Uzunluk (m)
20
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
250 x 340 x 100
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz