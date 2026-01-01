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    Yapışmaz ütü tabanı | Kärcher

    Iron soleplate with perforated design and black handle, isolated on a white background.

    Yapışmaz ütü tabanı

    Sipariş numarası: 2.860-142.0

    Kolay kayan paslanmaz çelik taban plakalı I 6006 basınçlı buharlı ütü için yapışmaz taban. İpek, keten, siyah giysiler veya dantel gibi hassas malzemeleri ütülemek için mükemmeldir.