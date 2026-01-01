Yapışmaz ütü tabanı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.860-142.0Kolay kayan paslanmaz çelik taban plakalı I 6006 basınçlı buharlı ütü için yapışmaz taban. İpek, keten, siyah giysiler veya dantel gibi hassas malzemeleri ütülemek için mükemmeldir.
Renk
Gümüş
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
285 x 135 x 19
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri