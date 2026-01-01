Yapışmaz ütü tabanı | Kärcher

Baskılı gömleklerden pahalı dantellere kadar mükemmel ütü sonuçları. I 6006 basınçlı buharlı ütü için yapışmaz taban, kolay kayan paslanmaz çelik taban ile kıyafetlerinize iyi bakar. Teflon taban ipek, keten, siyah giysiler, danteller ve üst baskılı gömlekler gibi hassas malzemeleri ütülemek için mükemmeldir ve yeni gibi görünmelerini sağlar. Parlak lekeler veya demir izleri olmadan sorunsuz ütüleme için mükemmel çözüm.

Tabandaki buhar çıkışları Optimum buhar dağılımı