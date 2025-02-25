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    Yaprak Toplama Üfleme Makinesi Modelleri | Kärcher

    Yaprak Toplama-Üfleme Makineleri

    Yapraklar... Sonbaharda her ne kadar güzel görünseler de güvenlik nedeniyle kaldırımlardan ve araç yollarından, sağlıklı bir görünüm içinse çimlerin üzerinden temizlenmeleri gerekir. Sadece kas gücüne dayanan süpürge ve tırmıklar bu noktada kısa sürede yetersiz kalabilir. Ancak Kärcher'in güçlü, akülü yaprak üfleme makineleri için bu durum geçerli değildir! Nerede ihtiyaç duyarsanız her an kullanıma hazır olan bu makineler, ele tam oturur; yaprakları hızlı ve eksiksiz bir şekilde temizler.

    Two surprised statues marvel at removed foliage on a staircase

    Kärcher akülü yaprak üfleme ve toplama makinelerinin özellikleri

    One person adapts the Kärcher unit by adding the suction and blowpipe

    Çıkarılabilir parçalar

    Akülü yaprak üfleme ve toplama makinelerinin sökülebilir parçaları sayesinde, cihazın ağırlığı ihtiyaca göre azaltılabilir. Üfleme ve toplama borularının yanı sıra kılavuz tekerlekler de ayrı ayrı çıkarılabilir. Ayrıca çift tutamak tasarımı, kullanım sırasında makine ağırlığının mümkün olduğunca dengeli dağılmasını sağlar.

    Yaprakların güçlü ve eksiksiz temizliği

    Kas gücünün veya diğer yardımcıların yetersiz kaldığı durumlarda, akülü yaprak üfleme makinelerimiz 240 km/saat'e varan hava hızı ve maksimum kullanım konforuyla fark yaratır; alanların hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapraklardan arınmasını sağlar. Cihazın gücünü kısa süreliğine artıran Turbo Boost özelliği ise zamandan daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olur.

    Turbo Boost Leaf Blower
    One hand operates the lever on the Kärcher appliance to change the functions

    Kademesiz hız ayarı

    Tek bir bilek hareketiyle üfleme, toplama veya her iki fonksiyonun kombinasyonu arasında kesintisiz bir şekilde geçiş yapmak için kolu kullanmanız yeterlidir.

    Two hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

    Çift elle kavrama

    İdeal ağırlık dağılımı ve kolay kullanım sağlar.

    A suction and blowing tube with guide rollers on the lawn

    Sökülebilir kılavuz tekerlekler

    İşi daha basit ve verimli hale getirir.

    A Kärcher leaf catcher bag

    45 litre torba kapasitesi

    Uzun süreli ve kesintisiz çalışma imkanı sunar.

    The motor of the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

    Kömürsüz motor

    Cihazın daha uzun çalışma süresi ve daha yüksek kullanım ömrü için.

    Black flat nozzle on rollers

    Sökülebilir yassı başlık

    Hassas ve noktasal temizlik için idealdir. Örneğin, yaprakların belirli bir noktada toplanarak yığın haline getirilmesini sağlar.

    Hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

    Kademesiz hız kontrolü

    Yapılan işin zorluğuna göre hızın kesintisiz bir şekilde ayarlanmasına olanak tanır.

    Yaprak üfleme ve süpürme makinelerinde öne çıkan özellikler

    Tek bir cihazda dev temizlik kadrosu

    Akülü BLV 36-240 yaprak toplama makinesi; bahçe atıklarını anında üfler, vakumlar ve öğütür. 240 km/saat hıza ulaşan performansı sayesinde ıslak yaprakları, çim kalıntılarını ve çit budama atıklarını hiç bekletmeden temizler; küçük parçalara ayırdığı bu atıkları doğrudan ekstra geniş kapasiteli entegre toplama torbasına aktarır.

    BLV 36-240 Battery blower vac

    Kademesiz hız ayarı

    Maksimum güç veya maksimum batarya çalışma süresi arasında seçim yapma imkanı.

    Çift elle kavrama

    Gelişmiş ağırlık dağılımı sayesinde daha kolay kullanım sağlar.

    Metal parçalayıcı bıçak

    Kesme performansını artırır ve cihazın kullanım ömrünü uzatır.

    36 V Kärcher batarya gücü

    BLV 36-240 akülü cihaz, tüm Kärcher 36 V Battery Power bataryalarıyla uyumludur; bu sayede kullanıcıya tamamen özgür bir hareket alanı sunar.

    Seçim kolu

    Vakum, üfleme veya her ikisi için hızlı ve basit ayar.

    Sökülebilir vakum ve üfleme borusu

    Çalışırken daha fazla konfor için.

    Geniş toplama torbası hacmi

    45 litrelik toplama torbası, yaprakların uzun süre kesintisiz bir şekilde vakumlanmasını mümkün kılar.

    Sökülebilir yassı başlık

    Yassı başlığın hedef odaklı hava akışı sayesinde ıslak yapraklar bile kolayca temizlenebilir.

    Sökülebilir kılavuz tekerlekler

    Yaprak üfleme makinesinin taşınmasına gerek kalmadığı için efordan tasarruf sağlar.

    Akülü yaprak üfleme makinesi özellikleri

    A person carries the Kärcher cordless leaf blower

    Maksimum hareket özgürlüğü

    Akülü yaprak üfleme makinesi, ayak altında dolanan can sıkıcı bir güç kablosu olmadan mümkün olan en iyi hareket özgürlüğünü sunar. Ayrıca, daha uzun ve karmaşık işlerin zahmetsizce tamamlanabilmesi için kusursuz bir denge sağlar.

    Sökülebilir yassı başlık

    Temizlenecek her yüzey aynı hava koşullarına maruz kalmaz. Özellikle yağmur ve nem, yaprakların temizlenmesini zorlaştırabilir. Entegre kazıma kenarına sahip sökülebilir yassı başlık sayesinde akülü yaprak üfleme makinesi, istenen yüzeyleri ıslak yapraklardan ve ezilmiş kirlerden de arındırır.

    Removable flat nozzle
    A hand holds the Kärcher cordless leaf blower by the handle

    Ergonomik taşıma sapı

    Kullanışlı bir şekilde konumlandırılmış hız kontrolü sayesinde cihazın kullanımı oldukça kolaydır. Ayrıca ergonomik tutamak, akülü yaprak üfleme makinesinin ele rahatça oturmasını sağlar.

    A person takes apart the two-piece tube of the Kärcher cordless leaf blower

    Çıkarılabilir parçalar

    Duruma en iyi şekilde uyum sağlamak için iki parçalı sökülebilir boru, kullanılmadığında ise yerden tasarruf sağlayan depolama imkanı sunar.

    A hand on the battery with LCD display

    Modern ekran

    LCD batarya göstergeli Real Time Teknolojisi: Kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve batarya kapasitesi.

    Akülü yaprak üfleme makinesi öne çıkan özellikler

    Yüksek güçle ve kesintisiz çalışma imkanı

    İster yaya yollarında ve garaj girişlerinde, ister çimlerin üzerinde olsun; sonbaharda yaprakların biriktiği her yerde, Kärcher'in güçlü akülü yaprak üfleme makineleri bu yaprakları güçlü ve derinlemesine bir şekilde temizler.

    Cordless leaf blower

    İki kademeli güç kontrolü

    Temizlik görevinin zorluğuna bağlı olarak kullanıcılar, maksimum çalışma süresi ile maksimum performans arasında geçiş yapabilirler.

    Çalışması zahmetsiz

    Cihazın kusursuz dengesi ve ergonomik tasarımı, uzun süreli kullanımlarda bile yorulmadan çalışmayı mümkün kılar.

    36 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya

    Real Time Teknolojisi'ne sahip güçlü 36 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya, kullanıcıya tam hareket özgürlüğü sağlar ve gerektiğinde diğer 36 V Kärcher Battery Power batarya platformu cihazlarıyla da kullanılabilir.

    Yer kaplamayan depolama

    Gerektiğinde üfleme borusu kolayca sökülebilir ve ayrı olarak saklanabilir.

    Döküntü kazıyıcılı yassı başlık

    Entegre kazıma kenarı, ıslak yaprakları ve zemine yapışmış kirleri kolayca söker.

    18 V Kärcher batarya gücü

    LBL 2 batarya seti

    Kärcher'in güçlü akülü yaprak üfleme makineleri, nerede kullanılırsa kullanılsın, istenen alanlardaki yaprakları hızlı, ergonomik ve özenli bir şekilde temizler.

    Voltaj: 18 V

    Hava hızı: Maks. 210 km/sa

    Hava debisi: Maks. 220 m³/sa

    Batarya şarjı başına performans*: Maks. 400 m²

    Ağırlık: 2,0 kg

    Üfleme borusu: İki parçalı

    Kazıma kenarlı yassı başlık: Evet

    Güç kontrolü: Tek kademeli

    Batarya şarj cihazı: Kärcher Battery Power 18 V standart şarj cihazı

    Batarya dahil: 18 V/2,5 Ah

    * 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.

    BLV 18-200 Batarya

    3'ü 1 arada fonksiyonu: Tek bir cihazla vakumlama, üfleme ve malçlama; mükemmel sonuçlar için minimum çaba. Cihazın kömürsüz motoru, kullanım ömrünü uzatır ve performansı artırır.

    Üfleme modunda hava hızı: Maks. 200 km/sa

    Üfleme modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 425 m²

    Vakum modunda hava hızı: Maks. 130 km/sa

    Vakum modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 45 litre

    Aksesuar hariç ağırlık: 3,5 kg

    Batarya ve şarj cihazı: Teslimat içeriğine dahil değildir

    * 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.

    36 V Kärcher batarya gücü

    LBL 4 batarya seti

    Sonbaharda yapraklar nerede birikirse biriksin, LBL 4 Battery akülü yaprak üfleme makinesi bu yaprakları güçlü ve etkili bir şekilde temizler. Kas gücünün veya diğer araçların yetersiz kaldığı durumlarda, iki kademeli güç kontrolü ve maksimum kullanım konforu ile fark yaratır.

    Voltaj: 36 V

    Hava hızı: Maks. 250 km/sa

    Hava debisi: Maks. 330 m³/sa

    Batarya şarjı başına performans*: Maks. 550 m²

    Ağırlık: 2,2 kg

    Üfleme borusu: İki parçalı

    Kazıma kenarlı yassı başlık: Evet

    Güç kontrolü: İki kademeli

    Batarya şarj cihazı: Kärcher Battery Power 36 V hızlı şarj cihazı

    Batarya dahil: 36 V/2,5 Ah

    * 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.

    BLV 36-240 batarya

    Yapraklar, çim kesikleri, çit budama artıkları ve yeşil atıklar; kömürsüz ve son derece verimli motoruyla BLV 36-240 Battery akülü yaprak üfleme ve vakumlama makinesine karşı hiç şansa sahip değil. Pratik 3'ü 1 arada fonksiyonu, sadece tüm yaprakları ve kesikleri bir araya üflemekle kalmaz, aynı zamanda onları anında vakumlar ve parçalara ayırır.

    Üfleme modunda hava hızı: Maks. 240 km/sa

    Üfleme modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 550 m²

    Vakum modunda hava hızı: Maks. 130 km/sa

    Vakum modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 75 litre

    Aksesuar hariç ağırlık: 4,2 kg

    Batarya ve şarj cihazı: Teslimat içeriğine dahil değildir

    * 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.