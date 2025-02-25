Yapraklar... Sonbaharda her ne kadar güzel görünseler de güvenlik nedeniyle kaldırımlardan ve araç yollarından, sağlıklı bir görünüm içinse çimlerin üzerinden temizlenmeleri gerekir. Sadece kas gücüne dayanan süpürge ve tırmıklar bu noktada kısa sürede yetersiz kalabilir. Ancak Kärcher'in güçlü, akülü yaprak üfleme makineleri için bu durum geçerli değildir! Nerede ihtiyaç duyarsanız her an kullanıma hazır olan bu makineler, ele tam oturur; yaprakları hızlı ve eksiksiz bir şekilde temizler.