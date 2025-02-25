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Yapraklar... Sonbaharda her ne kadar güzel görünseler de güvenlik nedeniyle kaldırımlardan ve araç yollarından, sağlıklı bir görünüm içinse çimlerin üzerinden temizlenmeleri gerekir. Sadece kas gücüne dayanan süpürge ve tırmıklar bu noktada kısa sürede yetersiz kalabilir. Ancak Kärcher'in güçlü, akülü yaprak üfleme makineleri için bu durum geçerli değildir! Nerede ihtiyaç duyarsanız her an kullanıma hazır olan bu makineler, ele tam oturur; yaprakları hızlı ve eksiksiz bir şekilde temizler.
Akülü yaprak üfleme ve toplama makinelerinin sökülebilir parçaları sayesinde, cihazın ağırlığı ihtiyaca göre azaltılabilir. Üfleme ve toplama borularının yanı sıra kılavuz tekerlekler de ayrı ayrı çıkarılabilir. Ayrıca çift tutamak tasarımı, kullanım sırasında makine ağırlığının mümkün olduğunca dengeli dağılmasını sağlar.
Kas gücünün veya diğer yardımcıların yetersiz kaldığı durumlarda, akülü yaprak üfleme makinelerimiz 240 km/saat'e varan hava hızı ve maksimum kullanım konforuyla fark yaratır; alanların hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapraklardan arınmasını sağlar. Cihazın gücünü kısa süreliğine artıran Turbo Boost özelliği ise zamandan daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olur.
Tek bir bilek hareketiyle üfleme, toplama veya her iki fonksiyonun kombinasyonu arasında kesintisiz bir şekilde geçiş yapmak için kolu kullanmanız yeterlidir.
İdeal ağırlık dağılımı ve kolay kullanım sağlar.
İşi daha basit ve verimli hale getirir.
Uzun süreli ve kesintisiz çalışma imkanı sunar.
Cihazın daha uzun çalışma süresi ve daha yüksek kullanım ömrü için.
Hassas ve noktasal temizlik için idealdir. Örneğin, yaprakların belirli bir noktada toplanarak yığın haline getirilmesini sağlar.
Yapılan işin zorluğuna göre hızın kesintisiz bir şekilde ayarlanmasına olanak tanır.
Akülü BLV 36-240 yaprak toplama makinesi; bahçe atıklarını anında üfler, vakumlar ve öğütür. 240 km/saat hıza ulaşan performansı sayesinde ıslak yaprakları, çim kalıntılarını ve çit budama atıklarını hiç bekletmeden temizler; küçük parçalara ayırdığı bu atıkları doğrudan ekstra geniş kapasiteli entegre toplama torbasına aktarır.
Maksimum güç veya maksimum batarya çalışma süresi arasında seçim yapma imkanı.
Gelişmiş ağırlık dağılımı sayesinde daha kolay kullanım sağlar.
Kesme performansını artırır ve cihazın kullanım ömrünü uzatır.
BLV 36-240 akülü cihaz, tüm Kärcher 36 V Battery Power bataryalarıyla uyumludur; bu sayede kullanıcıya tamamen özgür bir hareket alanı sunar.
Vakum, üfleme veya her ikisi için hızlı ve basit ayar.
Çalışırken daha fazla konfor için.
45 litrelik toplama torbası, yaprakların uzun süre kesintisiz bir şekilde vakumlanmasını mümkün kılar.
Yassı başlığın hedef odaklı hava akışı sayesinde ıslak yapraklar bile kolayca temizlenebilir.
Yaprak üfleme makinesinin taşınmasına gerek kalmadığı için efordan tasarruf sağlar.
Akülü yaprak üfleme makinesi, ayak altında dolanan can sıkıcı bir güç kablosu olmadan mümkün olan en iyi hareket özgürlüğünü sunar. Ayrıca, daha uzun ve karmaşık işlerin zahmetsizce tamamlanabilmesi için kusursuz bir denge sağlar.
Temizlenecek her yüzey aynı hava koşullarına maruz kalmaz. Özellikle yağmur ve nem, yaprakların temizlenmesini zorlaştırabilir. Entegre kazıma kenarına sahip sökülebilir yassı başlık sayesinde akülü yaprak üfleme makinesi, istenen yüzeyleri ıslak yapraklardan ve ezilmiş kirlerden de arındırır.
Kullanışlı bir şekilde konumlandırılmış hız kontrolü sayesinde cihazın kullanımı oldukça kolaydır. Ayrıca ergonomik tutamak, akülü yaprak üfleme makinesinin ele rahatça oturmasını sağlar.
Duruma en iyi şekilde uyum sağlamak için iki parçalı sökülebilir boru, kullanılmadığında ise yerden tasarruf sağlayan depolama imkanı sunar.
LCD batarya göstergeli Real Time Teknolojisi: Kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve batarya kapasitesi.
İster yaya yollarında ve garaj girişlerinde, ister çimlerin üzerinde olsun; sonbaharda yaprakların biriktiği her yerde, Kärcher'in güçlü akülü yaprak üfleme makineleri bu yaprakları güçlü ve derinlemesine bir şekilde temizler.
Temizlik görevinin zorluğuna bağlı olarak kullanıcılar, maksimum çalışma süresi ile maksimum performans arasında geçiş yapabilirler.
Cihazın kusursuz dengesi ve ergonomik tasarımı, uzun süreli kullanımlarda bile yorulmadan çalışmayı mümkün kılar.
Real Time Teknolojisi'ne sahip güçlü 36 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya, kullanıcıya tam hareket özgürlüğü sağlar ve gerektiğinde diğer 36 V Kärcher Battery Power batarya platformu cihazlarıyla da kullanılabilir.
Gerektiğinde üfleme borusu kolayca sökülebilir ve ayrı olarak saklanabilir.
Entegre kazıma kenarı, ıslak yaprakları ve zemine yapışmış kirleri kolayca söker.
Kärcher'in güçlü akülü yaprak üfleme makineleri, nerede kullanılırsa kullanılsın, istenen alanlardaki yaprakları hızlı, ergonomik ve özenli bir şekilde temizler.
Voltaj: 18 V
Hava hızı: Maks. 210 km/sa
Hava debisi: Maks. 220 m³/sa
Batarya şarjı başına performans*: Maks. 400 m²
Ağırlık: 2,0 kg
Üfleme borusu: İki parçalı
Kazıma kenarlı yassı başlık: Evet
Güç kontrolü: Tek kademeli
Batarya şarj cihazı: Kärcher Battery Power 18 V standart şarj cihazı
Batarya dahil: 18 V/2,5 Ah
* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
3'ü 1 arada fonksiyonu: Tek bir cihazla vakumlama, üfleme ve malçlama; mükemmel sonuçlar için minimum çaba. Cihazın kömürsüz motoru, kullanım ömrünü uzatır ve performansı artırır.
Üfleme modunda hava hızı: Maks. 200 km/sa
Üfleme modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 425 m²
Vakum modunda hava hızı: Maks. 130 km/sa
Vakum modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 45 litre
Aksesuar hariç ağırlık: 3,5 kg
Batarya ve şarj cihazı: Teslimat içeriğine dahil değildir
* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
Sonbaharda yapraklar nerede birikirse biriksin, LBL 4 Battery akülü yaprak üfleme makinesi bu yaprakları güçlü ve etkili bir şekilde temizler. Kas gücünün veya diğer araçların yetersiz kaldığı durumlarda, iki kademeli güç kontrolü ve maksimum kullanım konforu ile fark yaratır.
Voltaj: 36 V
Hava hızı: Maks. 250 km/sa
Hava debisi: Maks. 330 m³/sa
Batarya şarjı başına performans*: Maks. 550 m²
Ağırlık: 2,2 kg
Üfleme borusu: İki parçalı
Kazıma kenarlı yassı başlık: Evet
Güç kontrolü: İki kademeli
Batarya şarj cihazı: Kärcher Battery Power 36 V hızlı şarj cihazı
Batarya dahil: 36 V/2,5 Ah
* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.
Yapraklar, çim kesikleri, çit budama artıkları ve yeşil atıklar; kömürsüz ve son derece verimli motoruyla BLV 36-240 Battery akülü yaprak üfleme ve vakumlama makinesine karşı hiç şansa sahip değil. Pratik 3'ü 1 arada fonksiyonu, sadece tüm yaprakları ve kesikleri bir araya üflemekle kalmaz, aynı zamanda onları anında vakumlar ve parçalara ayırır.
Üfleme modunda hava hızı: Maks. 240 km/sa
Üfleme modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 550 m²
Vakum modunda hava hızı: Maks. 130 km/sa
Vakum modunda batarya şarjı başına performans*: Maks. 75 litre
Aksesuar hariç ağırlık: 4,2 kg
Batarya ve şarj cihazı: Teslimat içeriğine dahil değildir
* 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.