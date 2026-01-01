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    Yedek nozul aksesuarları | Kärcher

    Four pairs of coloured nozzles, yellow, green, grey, and black, with matching caps, and two metal U-shaped clips.

    Yedek nozul aksesuarları

    Sipariş numarası: 2.643-338.0

    K 2 ila K 7 ünite sınıflarına yönelik tüm T-Racer yüzey temizleyicileri (T 350 hariç), K 3 ila K 7’ye yönelik oluk temizleyici PC 20’nin yanı sıra K 2 ila K 5’e yönelik şase temizleyici için yüksek kaliteli yedek nozuller.