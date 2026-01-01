Yedek nozul aksesuarları T 350 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-335.0Yüksek kaliteli yedek nozuller, nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini garanti eder ve K 2 ila K 7 basınçlı yıkama makinesi ünitesi sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyiciler için uygundur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
17 x 17 x 18
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz