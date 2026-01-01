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    Yedek nozul aksesuarları T 350 | Kärcher

    Six nozzle heads in beige, green, and pink, with two U-shaped metal pins on a white background.

    Yedek nozul aksesuarları T 350

    Sipariş numarası: 2.643-335.0

    Yüksek kaliteli yedek nozuller, nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini garanti eder ve K 2 ila K 7 basınçlı yıkama makinesi ünitesi sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyiciler için uygundur.