Yedek nozul aksesuarları T 350 | Kärcher

Yüksek kaliteli yedek nozuller, aksesuar nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar ve K 2 ila K 7 ünite sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyicilerdeki nozullerin yenilenmesi için uygundur. Bağlantı için iki adet kelepçenin yanı sıra, farklı basınçlı yıkama makinesi performans sınıfları için üç çift nozul içerir.

Yüksek basınç Yüksek basınçla güçlü temizlik Daha iyi kir gevşetme ve etkili temizlik.