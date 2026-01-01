Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Yedek O-halka seti | Kärcher

    Assorted black and red O-rings arranged in rows on a white background.

    Yedek O-halka seti

    Sipariş numarası: 2.884-312.0

    Çok çeşitli buharlı temizlik makineleri aksesuarlarına uygun O-halkalarının değiştirilmesi için bulunan yedek O-halkaları.