Yedek O-halka seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.884-312.0Çok çeşitli buharlı temizlik makineleri aksesuarlarına uygun O-halkalarının değiştirilmesi için bulunan yedek O-halkaları.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
200 x 125 x 30
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.