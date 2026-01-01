Yedek O-halka seti | Kärcher

Çok çeşitli buharlı temizlik makineleri aksesuarlarına uygun O-halkalarının değiştirilmesi için bulunan yedek O-halkaları. Güvenlik kilidi, detay nozulu, uzatma, buhar hortumu ve demir bağlantı dahildir. Kesintisiz kullanım için kullanışlı yedek parça seti.