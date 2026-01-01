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    Yedek sensör pedleri | Kärcher

    Two rectangular white Kärcher window vac cleaning pads on a white background.

    Yedek sensör pedleri

    Sipariş numarası: 2.645-242.0

    Her zaman optimum sistem çalışmasını sürdürmek için SensoTimer ST6 eco!ogic ve ST6 Duo eco!ogic için yedek sensör pedleri. Sensör pedleri yılda bir değiştirilmelidir.