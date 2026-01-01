Yıkama Fırçası | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-233.0Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm’lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
270 x 261 x 177
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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