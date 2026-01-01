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    Yıkama Fırçası | Kärcher

    Kärcher wash brush with yellow handle and white bristles, designed for cleaning surfaces.

    Yıkama Fırçası

    Sipariş numarası: 2.643-233.0

    Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm’lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.