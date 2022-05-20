Yün filtre torbası | Kärcher

Yırtılmalara karşı son derece dayanıklı yün filtre torbaları, yüksek toz tutma oranına sahiptir ve kağıt filtre torbalarıyla kıyaslandığında önemli ölçüde daha uzun emme sürelerine izin verir. Yün filtre torbaları, WD 4 ila WD 6 aralıkları ve WD 4 ila WD 6 aralıklarındaki Kärcher ev ve bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.