Yün filtre torbası | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.863-006.0Yüksek toz tutma oranı bulunan yırtılmalara karşı son derece dayanıklı yün filtre torbaları. Kağıt filtre torbalarıyla kıyaslandığında, önemli ölçüde daha uzun wakumlamaya olanak sağlar. WD 4 ile WD 6 aralıkları ve WD 4 ile WD 6 aralıklarındaki tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.
Adet (Parça(lar))
4
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
260 x 190 x 13
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları