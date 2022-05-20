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    Yün filtre torbası | Kärcher

    Stack of four white Kärcher vacuum cleaner bags with black plastic connectors.

    Yün filtre torbası

    Sipariş numarası: 2.863-006.0

    Yüksek toz tutma oranı bulunan yırtılmalara karşı son derece dayanıklı yün filtre torbaları. Kağıt filtre torbalarıyla kıyaslandığında, önemli ölçüde daha uzun wakumlamaya olanak sağlar. WD 4 ile WD 6 aralıkları ve WD 4 ile WD 6 aralıklarındaki tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.