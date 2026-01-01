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    Yuvarlak darbeli fıskiye PS 300 | Kärcher

    Kärcher garden sprinkler with black and yellow design, featuring a spike base for ground insertion.

    Yuvarlak darbeli fıskiye PS 300

    Sipariş numarası: 2.645-023.0

    Darbe, dairesel ve bölgesel sulama başlığı PS 300, orta ölçekli ve geniş alanların ve bahçelerin sulanması için uygundur. Kapsama alanı en fazla: 706 m²