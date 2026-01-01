Yuvarlak darbeli fıskiye PS 300 | Kärcher

Kombine darbeli, dairesel ve bölgesel sulama başlığı: Darbe, dairesel ve bölgesel sulama başlığı PS 300, orta ölçekli ve geniş alanların ve bahçelerin sulanması için uygundur. Kapsama alanı en fazla: 706 m². Sivri uç veya kızaklı yatak ile kullanılabilir. Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!

Ayarlanabilir püskürtme açısı Örnek olarak ağaçların altının sulanması Engebeli veya eğimli yer altı alanlar için sağlam sivri uç Sağlamlık garantili