Yuvarlak fırça seti | Kärcher

Yuvarlak fırça seti ikişer adet sarı ve siyah fırça içerir. Farklı alanlarda kullanım için ideal olan bu ürünler örneğin, renklerine göre ayrılarak banyoda ve mutfak da kullanılabilir. Buharlı fırçanın esnek kılları neredeyse her iş için güvenilir ve zahmetsiz sonuçlar çıkarır.

İki farklı renk (siyah ve sarı) Çeşitli kullanım alanlarında (sıhhi alanlar, mutfak, armatürler, vb.) Hijyenik çalışma. Yüksek malzemeden olan fırça kılları İnatçı kirleri kolayca çıkarın. Kılların daha yavaş aşınması sayesinde uzun kullanım ömrü.