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    Yuvarlak fıskiye CS 90 vario | Kärcher

    Kärcher sprinkler base with yellow cap and black ground spike on white background.

    Yuvarlak fıskiye CS 90 vario

    Sipariş numarası: 2.645-025.0

    Güçlü sivri uçlara sahip sulama başlığı CS 90 Vario küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Engebeli veya eğimli alanlarda kullanıma uygundur. Maksimum kapsama alanı: 64 m²