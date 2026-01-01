Yuvarlak fıskiye CS 90 vario | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-025.0Güçlü sivri uçlara sahip sulama başlığı CS 90 Vario küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Engebeli veya eğimli alanlarda kullanıma uygundur. Maksimum kapsama alanı: 64 m²
Su debisi
21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
2 bar fıskiye
9 m
4 bar fıskiye
9 m
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
113 x 117 x 135
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları