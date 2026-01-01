Zemin Temizleme Deterjanı RM 536 | Kärcher

Sipariş numarası : 6.295-944.0

Tüm zorlu zeminler için: derinlemesine temizlik sağlayan Zemin Temizleme Deterjanı RM 536. Lekesiz sonuçlar için aşınmanın oluşturduğu izleri de giderir. Zeminlerin kabarmasını engellemek için limon kokulu nem koruması mevcuttur.