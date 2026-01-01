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    Zemin Temizleme Deterjanı RM 536 | Kärcher

    Kärcher multi-purpose floor cleaner bottle with yellow label, featuring a person cleaning indoors with a mop.

    Zemin Temizleme Deterjanı RM 536

    Sipariş numarası: 6.295-944.0

    Tüm zorlu zeminler için: derinlemesine temizlik sağlayan Zemin Temizleme Deterjanı RM 536. Lekesiz sonuçlar için aşınmanın oluşturduğu izleri de giderir. Zeminlerin kabarmasını engellemek için limon kokulu nem koruması mevcuttur.