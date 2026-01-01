Zemin Temizleme Deterjanı RM 536 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-944.0Tüm zorlu zeminler için: derinlemesine temizlik sağlayan Zemin Temizleme Deterjanı RM 536. Lekesiz sonuçlar için aşınmanın oluşturduğu izleri de giderir. Zeminlerin kabarmasını engellemek için limon kokulu nem koruması mevcuttur.
Paketleme ölçüsü (ml)
500
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
65 x 65 x 210
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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