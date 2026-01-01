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    Zincir PSW 18-20 Akü | Kärcher

    Chainsaw chain laid flat on a white background, showing sharp teeth and metal links.

    Zincir PSW 18-20 Akü

    Sipariş numarası: 2.444-018.0

    Düşük titreşimli ve değiştirilmesi kolay PSW 18-20 Akülü direk testere üzerindeki 20 cm'lik bıçak zinciri, her seferinde yüksek kaliteli kesimler sağlar.