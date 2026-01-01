Zincir PSW 18-20 Akü | Kärcher

PSW 18-20 Pille çalışan çubuk testeredeki 20 cm çubuk için zincir, basit zincir germe sistemi sayesinde hızlı ve zahmetsizce takılabilir. Her seferinde optimum kesme performansına ulaşır ve oldukça dayanıklı ve çok yönlüdür. Zincirin düşük titreşim değeri de etkileyicidir.

Yüksek kaliteli zincir Kärcher'in akülü direk testeresi ile daima en yüksek kalitede kesimler elde edin. Zinciri değiştirmek kolaydır Zinciri basit zincir gerdirme sistemi ile değiştirmek zahmetsizdir.