Zincir PSW 18-20 Akü | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.444-018.0Düşük titreşimli ve değiştirilmesi kolay PSW 18-20 Akülü direk testere üzerindeki 20 cm'lik bıçak zinciri, her seferinde yüksek kaliteli kesimler sağlar.
Renk
Gümüş
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
330 x 35 x 5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları