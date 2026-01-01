Ev ve bahçe için temizlik ve bakım ipuçları

Mutfak, banyo, salon ya da diğer yaşam alanları… Ev temizliği sadece bahar temizliğinden ibaret değildir. Günlük yaşamın içinde zamanla her yerde kir birikir. Zeminde ve halıda oluşan lekeler, camlardaki toz ve parmak izleri, mutfakta biriken yağ ve yemek kalıntıları, banyodaki kireç ve sabun izleri derken temizlik sürekli tekrar eden bir işe dönüşür. Neyse ki doğru temizlik cihazları, uygun temizlik ürünleri ve pratik ev yöntemleriyle bu kirleri zahmetsizce temizlemek mümkün. Küçük ama etkili birkaç püf noktası sayesinde evinizi kısa sürede yeniden temiz ve hijyenik hâle getirebilirsiniz.