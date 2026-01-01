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    Ev ve bahçe için temizlik ve bakım ipuçları | Kärcher

    Ev ve bahçe için temizlik ve bakım ipuçları

    Kärcher adına gerçekleştirilen küresel bir temizlik alışkanlıkları araştırmasına göre, insanlar dünya genelinde haftada ortalama 3 saat 20 dakikayı temizlik yaparak geçiriyor. Temiz bir ev için farklı temizlik cihazları ve çeşitli pratik yöntemler kullanılıyor. Ev içinde ya da dış mekânda fark etmeksizin, doğru temizlik yöntemlerini bilmek işleri hem kolaylaştırır hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Böylece size, hayatın keyifli anlarına daha fazla vakit ayırmak kalır.

    Kärcher cleaning tips for a cleaner home

    İç mekan

    Yaşam alanında kirle mücadele etmek için ipuçları

    Mutfak, banyo, salon ya da diğer yaşam alanları… Ev temizliği sadece bahar temizliğinden ibaret değildir. Günlük yaşamın içinde zamanla her yerde kir birikir. Zeminde ve halıda oluşan lekeler, camlardaki toz ve parmak izleri, mutfakta biriken yağ ve yemek kalıntıları, banyodaki kireç ve sabun izleri derken temizlik sürekli tekrar eden bir işe dönüşür. Neyse ki doğru temizlik cihazları, uygun temizlik ürünleri ve pratik ev yöntemleriyle bu kirleri zahmetsizce temizlemek mümkün. Küçük ama etkili birkaç püf noktası sayesinde evinizi kısa sürede yeniden temiz ve hijyenik hâle getirebilirsiniz.

    Kärcher tips for cleaning the bathroom

    Banyo temizliği

    Kärcher tips for cleaning the kitchen

    Mutfak temizliği

    Kärcher tips for cleaning living spaces

    Yaşam alanlarının temizliği

    Kärcher tips for cleaning windows

    Cam temizliği

    Kärcher tips for cleaning parquet and laminate

    Parke ve laminat temizliği

    Kärcher tips for cleaning carpet

    Halı temizliği

    Kärcher tips for cleaning tiles

    Fayans temizliği

    Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum

    PVC temizliği

    Kärcher tips for cleaning upholstery carpet

    Döşeme temizliği

    Dış Alan

    Man sitting on a terrace with Kärcher pressure washer beside him

    Evin çevresi için temizlik ve bakım ipuçları

    Evin çevresinde yapılacak çok iş vardır. İlkbaharda terastaki, garaj yolundaki ve yollardaki kışın izleri temizlenmelidir. Yazın bitkiler sulanmalı, çimler düzenli olarak biçilmeli; çitler, ağaçlar ve çalılar budanmalıdır. Sonbaharda bahçe kışa hazırlanmalı, yapraklar temizlenmeli ve bahçe mobilyaları kaldırılmalıdır. Bu arada, ister bisiklet, motosiklet, araba ister karavan olsun; kendi araçlarınızın da düzenli bakıma ihtiyacı vardır.

    Bu pratik ipuçlarıyla işler kolaylaşacaktır.

    Kärcher Tips: cleaning wooden terrace

    Ahşap teras temizliği

    Kärcher Tips: bin cleaning with WBS 3

    Çöp kovası temizliği

    Kärcher Tips: cleaning patio slabs

    Teras zemini temizliği

    Kärcher Tips: Garage cleaning

    Garaj temizliği

    Kärcher Tips: cleaning pavers

    Taş döşeme temizliği

    Kamp ekipmanı

    Kamp ekipmanı temizliği

    Kärcher Tips: cleaning gutters

    Yağmur oluğu ve gider borusu temizliği

    Kärcher Tips: removing moss

    Yosun temizleme

    Kärcher Tips: cleaning a barbecue

    Barbekü temizliği

    Araç temizliği ve bakımı

    Kärcher Tips: Car care

    Araç bakımı için ipuçları

    Kärcher Tips: Rim cleaning

    Jant temizliği

    Kärcher Tips: Car washing

    Araba yıkama

    Kärcher Tips: Bike cleaning

    Bisiklet temizliği

    Kärcher Tips: Caravan cleaning

    Karavan temizliği

    Kärcher Tips: Motorcycle cleaning

    Motosiklet temizliği

    Bahçe bakımı

    Kärcher tips: Maintenance tasks in the garden

    Bahçe bakımı hakkında her şey

    Kärcher tips: Mowing the lawn

    Çim biçme

    Kärcher tips: Cutting a tree

    Ağaç kesme ve budama

    Kärcher tips: Clearing leaves

    Yaprak temizleme

    A man is watering flowers in the garden

    Bahçe sulama

    Man is cleaning garden furniture with a Kärcher pressure washer

    Bahçe mobilyası temizliği

    Man is removing moss with a Kärcher pressure washer

    Bahçeyi kışa hazırlama