Ağaç bakımını mutlaka uzmanlara bırakmanız gerekmez. Doğru aletlerle amatör bahçıvanlar da gayet iyi işler çıkarabilir. Bir kez satın alıp düzenli bakımını yaptığınızda, bu ekipmanları uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Dal kesme makası, çapı üç santimetreye kadar olan dallar için idealdir. Akülü modeller, daha az güç gerektirdiği için işi epey kolaylaştırır.

Daha kalın dallar için zincirli testere iyi sonuç verir. Akülü zincirli testereler, benzinli olanlara göre daha hafiftir ve çalışırken egzoz gazına maruz kalmazsınız. Ancak bu tür testereleri yalnızca yere sağlam basarak güvenli şekilde çalışabiliyorsanız, ağaç tırmanma konusunda deneyimliyseniz ya da sepetli bir platform kullanıyorsanız tercih etmelisiniz.

Orta kalınlıktaki dallarda manuel testereler belli bir çaptan sonra yetersiz kalabilir. Bu durumda akülü budama testereleri oldukça pratik bir çözüm sunar. Ayrıca teleskopik uzatma aparatları, daha yüksek dallara ulaşmayı kolaylaştırır.