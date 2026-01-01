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    Ağaç Budama Nasıl Yapılır - Ağaç Budama Rehberi | Kärcher

    Ağaç Budama Nasıl Yapılır? Doğru ağaç kesimi için ipuçları

    Bahçedeki diğer bitkiler gibi ağaç ve çalılar da güzel görünmek ve bol çiçek ile meyve vermek için düzenli bakım ister. Düzenli budama zor gibi görünse de, doğru aletler ve birkaç ipucuyla oldukça kolaydır. Ağaçları doğru kesmek için dal kesme makası, tercihen akülü bir zincirli testere, koruyucu kıyafet, eldiven ve gerekirse bir merdiven ile neyin ne zaman kesileceğine dair bir plan gerekir.

    Cutting a tree with Kärcher tips

    Ağaç budamak için en uygun alet

    Ağaç bakımını mutlaka uzmanlara bırakmanız gerekmez. Doğru aletlerle amatör bahçıvanlar da gayet iyi işler çıkarabilir. Bir kez satın alıp düzenli bakımını yaptığınızda, bu ekipmanları uzun yıllar kullanabilirsiniz.

    Dal kesme makası, çapı üç santimetreye kadar olan dallar için idealdir. Akülü modeller, daha az güç gerektirdiği için işi epey kolaylaştırır.

    Daha kalın dallar için zincirli testere iyi sonuç verir. Akülü zincirli testereler, benzinli olanlara göre daha hafiftir ve çalışırken egzoz gazına maruz kalmazsınız. Ancak bu tür testereleri yalnızca yere sağlam basarak güvenli şekilde çalışabiliyorsanız, ağaç tırmanma konusunda deneyimliyseniz ya da sepetli bir platform kullanıyorsanız tercih etmelisiniz.

    Orta kalınlıktaki dallarda manuel testereler belli bir çaptan sonra yetersiz kalabilir. Bu durumda akülü budama testereleri oldukça pratik bir çözüm sunar. Ayrıca teleskopik uzatma aparatları, daha yüksek dallara ulaşmayı kolaylaştırır.

    Cutting limbs with a Kärcher battery tree lopper
    Cutting thicker limbs with a Kärcher battery chain saw

    Teleskopik uzatma aparatlarıyla ağaç budamak çok kolay

    Daha büyük çalıları ve yaşlı ağaçları budarken, genelde daha yükseğe ulaşmanız gerekir. Akülü uzatmalı testere yaklaşık dört metreye kadar erişir. Omuz askısı sayesinde uzun süreli kesimlerde bile sizi yormaz. Bu sayede yere basarak güvenle çalışabilir, merdivene ihtiyaç duymazsınız.

    Ağaç keserken başınızı ve ellerinizi mutlaka koruyun. Eldiven ve koruyucu gözlük, sıçrayan odun parçalarına karşı en temel korumadır. Kalın dalları keserken kask kullanmak ya da düşen dalın altında durmamak gerekir.

    Zincirli testere kullanırken koruyucu pantolon ve ayakkabı, kulak koruması, gözlük ve eldiven kullanılması şarttır. Ayrıca bulunduğunuz yerdeki gürültü kurallarına ve doğal hayatı korumaya yönelik düzenlemelere de uymanız gerekir.

    Kärcher battery tree lopper for working on high trees
    Cutting protection equipment when cutting trees with the Kärcher battery chain saw

    Ağaç budarken hangi işlem ne zaman yapılmalı?

    Çalı ve ağaç budaması için doğru zaman, bitkinin türüne ve yapılacak kesime göre değişir. Süs çalıları genellikle istenen formu korumak için her yıl budanır. Meyve ağaçlarının ise her yıl budanması gerekmez; ancak 4-6 yılda bir düzenli bakım yapılması faydalıdır. Özellikle genç ağaçlar, örneğin çatallanmış gövde gibi istenmeyen gelişimleri önlemek için daha sık ve bilinçli şekilde budanmalıdır.

    Ayrıca ağaç ve çalıların büyüme döngüsü de dikkate alınmalıdır. Ağustos ayından itibaren birçok ağaç, yapraklarındaki besinleri köklere çekmeye başlar ve bunları ilkbaharda sürgün vermek için depolar. Bu nedenle pek çok türde ağustos ile aralık ayları arasında büyük çaplı budamalardan kaçınılmalıdır.

    Cutting a tree: Kärcher tips for the right time

    Öneriler: Hangi ağaç ne zaman budanmalı?

    Fırtına sonrası zarar görmüş, çürümüş ya da kırılma riski taşıyan dallar söz konusuysa yılın her döneminde kesim yapılabilir. Bu gibi durumlarda öncelik her zaman güvenliktir.

    • Kış ayları, meyve ağaçları ve meyve veren çalıların budanması için en uygun dönemdir. Bu dönemde yapılan budama, hem verimi artırır hem de ağacı rahatlatır. Güller de kışın budanabilir, ağaçların tepesi seyreltilir; çünkü yapraklar olmadığı için dallar daha iyi görülür ve bitki besinlerini köklerinde depolar. Ancak çok soğuk ve donlu havalarda budama yapılmamalıdır. En uygun zaman genellikle ocak ile mart başı arasıdır ve sıcaklığın -5 °C’nin altına düşmediği günler tercih edilir.
    • Şeftali gibi bazı meyve ağaçları ise ilkbaharda budanır. Süs eriği ve altın çanağı (forsythia) gibi erken çiçeklenen türlerde ise çiçeklenme bittikten sonra budama yapılır.
    • Yaz aylarında da ağaçların tepe kısmını seyrekleştirmek için budama yapılabilir. Bu dönemde dikine uzayan “su sürgünleri” alınır. Kiraz ağaçları hasattan sonra ya da hasat sırasında budanabilir; söğüt gibi meyve vermeyen bazı türler de yazın kesilebilir. Yazın yaprak hastalıklarını fark etmek daha kolaydır ve budama yaraları daha hızlı iyileşir. Ceviz ağaçları için de yaz budaması uygundur.
    • Sonbahar, yaprak döken ve iğne yapraklı ağaçlar için de uygun bir dönemdir. Güçlenmesi istenen bazı meyve ağaçları bu dönemde budanabilir. Ancak meyve veren dalların sağlıklı gelişmesi için ana budama genellikle ocak ya da şubat ayında yapılır.

    Aslında tüm ağaçlar için geçerli tek bir zaman yoktur. En doğrusu, budamak istediğiniz ağacın ya da çalının türüne göre en uygun zamanı ayrı ayrı öğrenmektir.

    Doğru budama

    Ağaç budarken hangi kısımlar kesilir?

    Çalı ve ağaç budamak, hastalıklı ve gereksiz dalları temizlemek anlamına gelir. Süs çalılarında amaç bitkiye istenen şekli vermektir. Meyve ağaçlarında ise hedef, iyi bir verim almak ve ağacın genel sağlığını korumaktır. Bu tür budamalar genellikle farklı kategorilere ayrılır:

    Kärcher tips for plant cutting

    Yeni dikilen ağaçların budanması: Ağacın tepe kısmının düzgün gelişmesini sağlamak için, yeni dikilen ağaçlar genellikle bir ana dal ve en fazla üç yan dal bırakılacak şekilde budanır.

    Kärcher tips for shaping

    Şekil verme: Genelde çalı ve çit bitkilerine form vermek için yapılır. Bunun yanında ağacın tepe kısmını düzenlemek, düzgün büyümesini sağlamak ve birbirine giren ya da istenmeyen dalları temizlemek için de kullanılır. Gerekirse alt dallar alınarak gövde daha belirgin hale getirilebilir. Yeni çıkan yan sürgünler ise, istenen uzunlukta, aşağıda kalan göz (tomurcuk) hizasının hemen üzerinden kısaltılır.

    Kärcher tips for yield cutting

    Verim budaması: Daha iyi bir hasat elde etmek için meyve ağaçları düzenli olarak budanmalıdır. Ağaç tepesi seyreltilirken gereksiz sürgünler tamamen dipten alınır; böylece tekrar tekrar ve daha sık şekilde çıkmaları engellenir. Elma ağaçlarında ise aşağı doğru sarkan ve dallanan sürgünler, daha genç bir yan sürgünün hemen arkasından kesilir.

    Kärcher tips for relief cutting

    Temizlik budaması: Fırtına, kar ya da zararlılar nedeniyle kırılmış veya zarar görmüş dallar bu budamada tamamen alınır. Ağacın dengesini bozan dallar da kesilerek temizlenir. Bu tür budamalardan sonra oluşan kesim yerleri, ağacın hastalanmaması için aşı macunu gibi uygun bir malzemeyle kapatılmalıdır.

    Çalı ve ağaç budamak, köklerle ağacın üst kısmı arasındaki dengeyi değiştirmek demektir. Ne kadar sert budama yapılırsa, bitki de o kadar güçlü şekilde yeniden sürgün verir. Budama sırasında asıl amaç, hastalıklı ve gereksiz dalları temizlemektir. Ancak bir çalıyı ya da ağacı tamamen kesmek genelde pek tercih edilmez, sadece çok özel durumlarda yapılır.

    Cutting a tree correctly: Kärcher tips

    Budama teknikleri

    Küçük dallar, bahçe makasıyla baş hizasına kadar kolayca kesilebilir. Daha kalın dallar ve çapı en fazla üç santimetreye kadar olan ince dallar için akülü dal kesme makası daha uygundur. Burada temel kural aynıdır: Makas ya da kesici alet, dalın gövdeye birleştiği yere mümkün olduğunca yakın tutulur ki geride kütük gibi çıkıntılar kalmasın. Bu “dipten kesme” yöntemi önemlidir; çünkü geride kalan kuru dal parçaları zamanla çürüyerek zararlıların ve hastalıkların girmesine yol açabilir.

    Kalın dallar ise zincirli testereyle kesilir. Bu işlem dikkatli yapılmalıdır, çünkü kabuğa gereksiz zarar vermemek gerekir. Dalın gövdeye bağlandığı yerdeki kalınlaşmış halka başlangıç noktasıdır. Önce bu halkanın yaklaşık iki karış uzağından, dalın alt kısmından bir kesik atılır. Ardından halkanın üç karış kadar dışından üstten kesmeye başlanır ve dal düşene kadar kesilir.

    Kalan parça daha sonra dal halkasının tam üzerinden dikkatlice alınır. Bunu yaparken testereyi hafifçe gövdeden dışa doğru eğimli tutmak en doğrusudur. Bu bölgedeki özel doku, kesilen yerin üzerini zamanla yeni kabukla kapatır.

    Uzun ve kalın dalları tek seferde değil, dıştan içe doğru parça parça kesmek daha güvenlidir. Hem kontrol daha kolay olur hem de sonradan budanan dalları temizlemek daha az uğraştırır. Son olarak, ağaç kesimi sadece budama yapmakla bitmez; kesilen dalların ve odun parçalarının da temizlenip ortamdan kaldırılması gerekir.

    Ağaç budama sonrası alet bakımı

    Bir sonraki budamanın da sorunsuz olması için aletleri iş bittikten sonra hemen temizlemek en iyisidir.

    Dal kesme makası ve budama testeresi için bıçakları fırçayla temizlemek genelde yeterlidir. Her kullanımdan sonra ince makine yağıyla hafifçe yağlanırsa hem keskinlik korunur hem de paslanma önlenir. Ayrıca vidaların ve somunların gevşemediği de ara sıra kontrol edilmelidir. Aletleri dezenfekte etmek de, hastalıkların ağaçtan ağaca geçmesini önlemek için faydalıdır.

    Zincirli testere ise her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Reçine ve kirler özel bir temizleyiciyle çıkarılır. Kuru halde sert bir fırçayla da temizlenebilir, ama önce mutlaka batarya çıkarılmalıdır. Yağ seviyesi ve zincirin düzgün yağlanıp yağlanmadığı da kontrol edilmelidir. Zincirin ömrü için yeterli zincir yağı kullanmak önemlidir.

    Zincirin gerginliği düzenli olarak, mümkünse her kullanımdan önce kontrol edilmelidir; zincir gevşek olmamalıdır. Dişler körelmişse bilenmelidir, çünkü keskin zincir hem daha iyi keser hem de daha güvenlidir. İstenirse zincir profesyonel olarak da bileyletilebilir. Birkaç saatlik kullanımdan sonra kılavuz kısmı da kontrol edilmeli, kir ve aşınma varsa temizlenmeli ya da gerekirse değiştirilmelidir.

    Maintenance of a Kärcher battery tree lopper
    Maintenance of a Kärcher chain saw

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