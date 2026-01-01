Ahşap, taş ya da beton fark etmeksizin tüm dış mekân yüzeyleri farklı hava koşullarına maruz kalır. Rüzgâr, yağmur ve güneş ışığı ahşap verandalarda zamanla yıpranmaya neden olabilir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında uzun süreli nem, ahşabın yapısını bozarak gözenekli hale gelmesine yol açabilir. Bunun yanı sıra yaz aylarında verandada yemek yenmesi, vakit geçirilmesi ve çeşitli aktiviteler yapılması da yüzeyde aşınma belirtilerine neden olur. Bu durum ahşap üzerinde çizik, çatlak, leke ve renk değişimleri oluşturabilir.

Peki, ahşap veranda temizliği için en uygun zaman ne zamandır? Genel olarak yılda iki kez kapsamlı temizlik yapılması tavsiye edilir. Ahşap verandanın, bahçe sezonunun başlangıcında ilkbaharda ve bahçeyi kışa hazırlamak için sonbaharda temizlenmesi önerilir. Temizlik ve bakım işlemleri mutlaka kuru havalarda yapılmalıdır; böylece ahşap temizliğin ardından tamamen kuruyabilir.