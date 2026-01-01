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    Araba Nasıl Yıkanır? Evde Araba Yıkama Rehberi | Kärcher

    Araba Nasıl Yıkanır? Evde Araba Yıkamanın Püf Noktaları

    Aracınızın ön camından dışarıyı görmek giderek zorlaşmaya mı başladı? Ya da aracınız polen, yaprak, yol tuzu veya kuş pisliğiyle mi kaplandı? O halde aracınızı yıkamanın zamanı gelmiş olabilir. Eğer oto yıkamaya gitmek istemiyorsanız, doğru ekipmanlar ve birkaç pratik yöntem sayesinde aracınızı evde de hızlı ve kolay şekilde temizleyebilirsiniz.

    Kärcher Tips: Car Washing

    Arabanızı neden düzenli olarak yıkamalısınız?

    İster koleksiyonluk ister günlük kullanım aracı olsun, otomobillerin düzenli olarak yıkanması gerekir. Çünkü yılın her döneminde araç yüzeyinde kir birikebilir; kışın yol tuzu, ilkbaharda polenler, yazın böcek kalıntıları, sonbaharda ise yaprak ve çamur bunlardan yalnızca birkaçıdır. Bu kirler zamanında temizlenmezse uzun vadede araç boyasına zarar verebilir. Düzenli araç temizliği ise yalnızca aracın yeniden parlak görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda değerinin korunmasına da yardımcı olur. Aşağıdaki ipuçları sayesinde aracınızı kısa sürede yeniden tertemiz hale getirebilirsiniz.

    Araba nasıl yıkanır: Adım adım araba yıkama rehberi

    Kärcher Tips: Remove loose dirt on your car

    Adım 1: Yüzeyi toz ve kirlerden arındırın

    Aracı yıkamadan önce yaprak, çiçek kalıntısı gibi maddeleri elinizle ya da yumuşak bir fırçayla temizleyin.

    Kärcher tips: pre-cleaning when washing the car

    Adım 2: Ön temizleme

    Şimdi ön yıkama aşamasına geçebilirsiniz. Basınçlı yıkama makinesi ve yelpaze püskürtme başlığı kullanarak yüzeydeki kaba kirleri gevşetin. Bu işlem, sonraki aşamada yıkama fırçası kullanırken yüzeyin çizilmesini önlemeye yardımcı olur. Alternatif olarak aracınızı bahçe hortumuna takılan püskürtme tabancasıyla ya da bir kova su ve yumuşak bir sünger yardımıyla da ön temizliğe hazırlayabilirsiniz. Gerekirse jantları da önceden temizleyip kirleri yumuşatın. Ön yıkama sırasında çamurluk içleri de unutulmamalıdır; çünkü kirler en çok bu bölgelerde birikir ve temizlenmesi daha zordur. Ulaşılması güç alanları temizlemek için basınçlı yıkama makinesine takılan 360 derece hareketli kısa püskürtme başlıkları oldukça kullanışlıdır. Ayarlanabilir yapısı sayesinde su jeti ileri, yana, yukarı veya aşağı yönlendirilebilir ve böylece dar alanlarda rahat temizlik sağlar.

    Kärcher tip: Apply cleaner to car

    Adım 3: Deterjanı uygulayın

    Şimdi basınçlı yıkama makinesinin deterjan fonksiyonunu kullanarak aracın tamamını araç şampuanı veya çok amaçlı temizleyiciyle yıkayın. Temizliği aşağıdan yukarıya doğru yapmanız tavsiye edilir. Ardından ürünün kiri çözebilmesi için kısa süre yüzeyde beklemesine izin verin. Sonrasında tazyikli suyla durulamanız yeterlidir. Kirlerin daha uzun süre yumuşatılması gerekiyorsa köpük temizleyici kullanılabilir. Yoğun ve kalıcı köpük oluşturan bu ürünler özellikle köpük başlığıyla birlikte kullanıldığında çok daha kolay uygulanır. Alternatif olarak temizlik ürünü, yumuşak bir sünger yardımıyla araç yüzeyine de uygulanabilir.

    Dikkat: Yüzeyde aşırı miktarda köpük oluşturmaktan kaçının. Çünkü köpük kendi ağırlığıyla akıp gidebilir ve yüzeyde yeterince uzun süre kalamayabilir.

    Kärcher tip: Rinse car

    Adım 4: Arabanızı durulayın

    Ardından aracı basınçlı yıkama makinesi ve temiz suyla durulayın. Temizlik sırasında her zaman yelpaze püskürtme başlığı kullanın ve tazyikli suyu araç yüzeyinden yaklaşık 15 santimetre, lastiklerden ise yaklaşık 30 santimetre uzaklıkta tutun. Alternatif olarak basınçlı yıkama makinesine yumuşak yıkama fırçası, güç fırçası veya döner başlıklı yıkama fırçası da takılabilir. Bu aparatlar kirlerin daha etkili şekilde temizlenmesine yardımcı olur. İpucu: Aracı her zaman aşağıdan yukarıya doğru yıkayın. Böylece hangi bölgelerin hâlâ temizlenmesi gerektiğini daha kolay fark edebilirsiniz.

    Eğer basınçlı yıkama makineniz yoksa, aracınızı bahçe hortumu ve püskürtme başlığı yardımıyla da durulayabilirsiniz.

    İpucu

    Temizlik ürününü basınçlı yıkama makinesiyle uygularken, çok fazla seyreltilmiş büyük miktarlar kullanmak yerine, biraz daha yüksek yoğunlukta ürünü kontrollü şekilde kullanmak daha etkilidir. Aşırı seyreltilen temizlik ürünleri temizleme performansını düşürebilir.

    Adım 5: Arabanızı kurulayıp dışına bakım yapın

    Araç iyice durulandıktan sonra kendi kendine kurumaya bırakabilir veya yumuşak bir kurulama beziyle kurulayabilirsiniz. Temizlik sonrasında daha belirgin hale gelen küçük çizik ve hasarları da bu aşamada giderebilirsiniz. Araç dış yüzeyi tamamen temizlendikten sonra ise iç mekân temizliğine geçebilirsiniz.

    Car is dried with a leather cloth

    İnatçı lekeleri arabanın yüzeyinden çıkarma

    insect residue remains on windshield

    Böcek kalıntıları

    Araç yüzeyine yapışan böcek kalıntıları, özel böcek temizleyiciler yardımıyla kolayca çıkarılabilir. Bu ürünler; boyalı yüzeyler, ön panjur, yan aynalar, camlar ve plastik parçalar üzerindeki kalıntıları nazikçe temizlemeye yardımcı olur. Ön temizliğin ardından ürünü kirli bölgelere püskürtün, kısa süre bekletin ve ardından temiz suyla durulayın. Alternatif olarak kirli bölgenin üzerine ıslak bir kâğıt havlu yerleştirip yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra kalıntıları kolayca temizleyebilirsiniz.

    Tree sap on car paint

    Ağaç reçinesi

    Araç boyasında ağaç reçinesi lekesi fark ettiğinizde mümkün olduğunca hızlı müdahale etmek önemlidir. Reçine ne kadar tazeyse, ılık su ve sünger, basınçlı yıkama makinesi veya oto yıkama yardımıyla temizlenmesi o kadar kolay olur. Eğer reçine kurumuşsa, işe yarayabilecek iki pratik yöntem vardır: Etkilenen bölgeye birkaç damla antifrizli buz çözücü sprey uygulayabilir veya yağlı bir ürün kullanabilirsiniz. Bunun için tereyağı, margarin ya da yemeklik yağ tercih edilebilir. Birkaç dakika bekledikten sonra reçineyi yumuşak bir bezle kolayca silebilirsiniz.

    Bird droppings on car

    Kuş pisliği

    Kuş pislikleri araç yüzeyinde uzun süre kaldığında, özellikle yaz aylarında boyaya zarar verebilir. Bu nedenle temizlemek için beklememek gerekir. Önemli: Kurumuş kuş pisliklerini ovalayarak çıkarmaya çalışmayın; çünkü bu durum araç yüzeyinin çizilmesine neden olabilir. Bunun yerine bölgeyi ılık su ve kâğıt havlu yardımıyla yumuşatın. Ardından aracı basınçlı yıkama makinesiyle veya oto yıkamada temizleyin. Yumuşayan kalıntılar daha sonra yumuşak bir sünger ya da nemli bir bezle kolayca silinebilir.

    Salt residue on car

    Tuz ve çamur kalıntıları

    Kış aylarında yollarda kullanılan tuz ve çamur kalıntıları araçtan düzenli olarak temizlenmelidir. Çünkü bu maddeler, özellikle taş izi veya çizik bulunan bölgelerde paslanmayı hızlandırabilir. Araç altındaki tuz kalıntılarının da düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Araç gövdesini neme ve tuza karşı daha iyi korumak için ise kış gelmeden önce aracı detaylı şekilde yıkayıp boya yüzeyine koruyucu cila uygulanması tavsiye edilir.

    Spray windshield with Kärcher car glass cleaner

    Ön cam ve ayna temizliği

    Sık araç kullananlar iyi bilir; özellikle sıcak aylarda ön camda kısa sürede kir, polen ve böcek kalıntıları birikir. Bu durum yalnızca kötü bir görüntü oluşturmaz, aynı zamanda görüşü ciddi şekilde azaltarak sürüş güvenliğini de olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bir sonraki benzinlik veya oto yıkama ziyaretini beklemeden ön camın, yan camların ve aynaların düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bunun için özel araç cam temizleyicileri en pratik çözümlerden biridir. Bu ürünler iz ve parlama bırakmadan temizlik sağlar; ayrıca böcek kalıntıları, yol kiri ve parmak izlerini etkili şekilde temizler. Birçok cam temizleyici, antistatik özellik sayesinde camların daha geç kirlenmesine ve sonraki temizliklerin daha kolay yapılmasına da yardımcı olur. Camları temizlemek için ürünü yüzeye sıkın, kısa süre bekletin ve ardından yumuşak bir mikrofiber bezle silin.

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    Güçlü yıkama fırçası

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    Kärcher: VP 180 S vario power jet short 360° for K 2-K 7

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