Arabanızı neden düzenli olarak yıkamalısınız?
İster koleksiyonluk ister günlük kullanım aracı olsun, otomobillerin düzenli olarak yıkanması gerekir. Çünkü yılın her döneminde araç yüzeyinde kir birikebilir; kışın yol tuzu, ilkbaharda polenler, yazın böcek kalıntıları, sonbaharda ise yaprak ve çamur bunlardan yalnızca birkaçıdır. Bu kirler zamanında temizlenmezse uzun vadede araç boyasına zarar verebilir. Düzenli araç temizliği ise yalnızca aracın yeniden parlak görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda değerinin korunmasına da yardımcı olur. Aşağıdaki ipuçları sayesinde aracınızı kısa sürede yeniden tertemiz hale getirebilirsiniz.