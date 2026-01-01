Şimdi basınçlı yıkama makinesinin deterjan fonksiyonunu kullanarak aracın tamamını araç şampuanı veya çok amaçlı temizleyiciyle yıkayın. Temizliği aşağıdan yukarıya doğru yapmanız tavsiye edilir. Ardından ürünün kiri çözebilmesi için kısa süre yüzeyde beklemesine izin verin. Sonrasında tazyikli suyla durulamanız yeterlidir. Kirlerin daha uzun süre yumuşatılması gerekiyorsa köpük temizleyici kullanılabilir. Yoğun ve kalıcı köpük oluşturan bu ürünler özellikle köpük başlığıyla birlikte kullanıldığında çok daha kolay uygulanır. Alternatif olarak temizlik ürünü, yumuşak bir sünger yardımıyla araç yüzeyine de uygulanabilir.

Dikkat: Yüzeyde aşırı miktarda köpük oluşturmaktan kaçının. Çünkü köpük kendi ağırlığıyla akıp gidebilir ve yüzeyde yeterince uzun süre kalamayabilir.