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    Araç Bakımı Nasıl Yapılır? Araç İçi ve Dışı Temizlik İpuçları | Kärcher

    Araç Bakımı Nasıl Yapılır? Araç İç-Dış Temizlik İpuçları

    Aracınızı uzun yıllar boyunca keyifle kullanmak istiyorsanız, ona iyi bakmanız gerekir. İyi bir araç bakımı sadece arabayı düzenli olarak yıkamak değil, aynı zamanda boya ve kaportaya özen göstermek ve iç mekanı temiz tutmak anlamına gelir. İhtiyacınız olan tek şey biraz zaman, uygun temizlik ekipmanları ve kaliteli bakım ürünleridir. Her yönüyle bakımlı bir otomobil için en iyi araç bakım ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

    Kärcher car care tips: a man polishes his car

    Bakımlı araç uzun ömürlü olur

    Aracınıza bakım yapmak sadece uzun süre iyi görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aracın değerini korumasına da yardımcı olur. Örneğin, boyanın düzenli olarak mühürlenmesi; kışın hava koşullarına bağlı hasarlara, tuza ve kire, yazın ise polenlere ve böceklere karşı koruma sağlar. Ayrıca yüzeyleri gözenekli hale getiren ve uzun vadede araca zarar veren paslanmayı da önler.

    Aracınızın bakımı

    Boya, kumaş veya deri koltuklar, plastik, cam ve metal yüzeylerin bakımına geçmeden önce aracın genel temizliğinin yapılması gerekir. Aracın bakımlı kalması için hem dış hem de iç temizlik aynı derecede önemlidir. Dış yüzey yalnızca araç çok kirlendiğinde değil, düzenli aralıklarla temizlenmelidir. İster oto yıkamada, ister self servis yıkama alanlarında, ister evde basınçlı yıkama makinesi ve uygun ekipmanlarla yapılsın; düzenli araç yıkama aracın korunmasına yardımcı olur.

    İç mekân da düzenli olarak temizlenmelidir. Bunun için ıslak-kuru vakumlu süpürge, yumuşak bir bez ve uygun yüzey temizleyiciler kullanılabilir. Jantların da basınçlı yıkama makinesi ve jant temizleyici yardımıyla düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir. Aracın ne sıklıkla temizleneceği yalnızca kir seviyesine değil, kişisel temizlik alışkanlıklarına da bağlıdır. Özellikle kış aylarında araç bakımı daha da önem kazanır. Çünkü çamur, buz ve yol tuzu düzenli temizlenmediğinde camlarda görüşü azaltabilir, ayrıca kaporta ve boyaya zarar verebilir.

    Doğru ekipmanlar, uygun temizlik ürünleri ve pratik bakım önerileri sayesinde aracınızın bakımını yıl boyunca kolayca yapabilirsiniz. Üstelik boya koruma ve pasta-cila uygulamaları da temiz ve bakımlı bir araç üzerinde çok daha iyi sonuç verir:

    A man washing his car

    Araç yıkama

    A woman vacuums the boot of the car with Kärcher vacuum cleaner

    Araç iç temizliği

    Cleaning car rims with a Kärcher washing brush

    Jant temizliği

    Man de-icing his car in snow

    Araba buzunu çözme

    Araç iç bakımı

    İç mekan vakumlandıktan ve ön panel tozdan arındırıldıktan sonra, sıra araç içindeki çeşitli yüzeyler üzerinde çalışmaya gelir. Özel bir iç mekan temizleyicisi ile plastik, kauçuk veya kumaş yüzeyler; kurumuş kahve lekelerinden, yağlı yemek kalıntılarından veya güneş kreminden arındırılabilir. Aynı zamanda hoş olmayan kokular giderilir, döşemenin rengi ve lifleri tazelenir. İç mekan temizleyicilerinin bir diğer faydası da yüzeyin daha uzun süre temiz kalmasına yardımcı olmalarıdır, bu da gelecekteki temizliği kolaylaştırır.

    Kärcher interior cleaner sprayed on dashboard

    İpucu

    Bir iç mekan temizleyicisi satın alırken, kullanılabileceği yüzeylere dikkat edin. Bir ürün genellikle döşemeler dahil tüm iç mekanı temizleyebilir. Ancak, gerçek deriden yapılmış yüksek kaliteli koltuklar gibi yüzeylerin özel bir ürüne ihtiyaç duyacağını unutmayın. Deri, görünümünü korumak için yılda yalnızca bir veya iki kez temizlenmeli ve her zaman özel, yağlandırıcı bir deri bakım ürünü ile işlenmelidir.

    Treat plastic surfaces in car with Kärcher cockpit care

    Elinizde bir iç mekan temizleyicisi yoksa, ön paneli ve çıtaları temizlemek için bir miktar bulaşık deterjanı damlatılmış ılık su da kullanabilirsiniz. Nem elektronik bileşenlere nüfuz etmesin diye yüzeyleri nemli bir bezle silin ve ardından pamuklu veya mikrofiber bir bezle kurulayın. Ancak bu yöntem, özel bir araç içi temizlik ürününe kıyasla antistatik bir etki yaratamaz veya yüzeyin yeniden lekelenme süresini kısaltamaz.

    Zamanla ön panelde veya kapı panellerinde hafif çizikler görünür hale gelebilir. Bu nedenle pürüzsüz, su ve kir tutmayan malzemelere, temizlikten sonra ideal olarak bir kokpit bakım ürünü uygulanmalıdır. Ürünü püskürtün, kısa bir süre etki etmesini bekleyin ve gerekirse yüzeyi bir kez daha parlatın. Bu işlem, yüzeysel hasarları giderirken renk ve parlaklığı yenileyerek kokpitin yeniden yeni gibi görünmesini sağlar.

    Araç içindeki kötü kokuları nötralize etmek için şu ipucu işe yarar: Ayak boşluğuna bir kap kahve çekirdeği yerleştirmeniz yeterlidir. Kahve nemi hapseder ve kokuları emer. Aynı etki pirinç veya un ile de elde edilebilir.

    Görüş kalitesini korumak

    Güneşli günlerde camlardaki ve aynalardaki parmak izleri ile lekeler özellikle dikkat çeker. Bunlar sadece çirkin görünmekle kalmaz, aynı zamanda sürüş sırasında görüşü de engeller. Bu nedenle araç bakımı söz konusu olduğunda camlar unutulmamalıdır. Eğer araç içini temizleme aşamasındaysanız, camlar içeriden de temizlenmelidir. Bunun için camlara bolca araç cam temizleyicisi püskürtün ve tüy bırakmayan, yumuşak bir bezle tüm leke ve izleri giderin. Ardından temizleyiciyi camlara ve aynalara dışarıdan da uygulayın ve kiri gevşetmek için yumuşak bir mikrofiber bez kullanın.

    Kärcher car glass cleaner is sprayed on car window

    İpucu

    Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 için sunulan ön cam temizleme kiti ile; ön cam, arka cam ve yan camlardaki inatçı kirler hiçbir çaba sarf etmeden, anında temizlenebilir.

    Kärcher windshield cleaning kit for the EDI 4]

    Sürüş sırasında ön ve arka camda hızla yeni kirler birikir. Yazın bu kirler böcek kalıntılarıyken, yağmurlu günlerde muhtemelen öndeki aracın sıçrattığı çamurlar, kışın ise camlara konan tuz ve karla karışık yağmurdur. Görüş mesafesini her zaman iyi düzeyde tutmak için silecekleri düzenli olarak kontrol etmeli, ihtiyaç duyuldukça su ve cam temizleyici eklemelisiniz. Bu amaç için yaz veya kış mevsimine özel formüle edilmiş cam temizleyiciler en iyisidir. Yazlık cam suyu, böcek kalıntıları ve benzerlerine karşı aktif olarak çalışırken; kışlık cam suyu, aynı zamanda ön cam ve far yıkama sisteminin donmasını önleyen bir antifrizdir. Temizlik maddesini suyla, ürün ambalajında belirtilen oranda karıştırdığınızdan emin olun.

    Kärcher windscreen cleaner concentrates for summer and winter

    Kauçuk conta araç bakımı

    Otomobillerdeki kapı veya bagaj gibi kauçuk contalar, özellikle kışın buz, kar ve tuz gibi ağır koşullara maruz kalır. Bu contaların gevrekleşip sızdırmasını önlemek için bir kauçuk bakım ürünü ile esnekliklerini korumalısınız. Bu işlem aynı zamanda çok sıcak yaz günlerinde kapıların yapışmasını da engeller. Ancak ürünü kullanırken, kalıcı lekeler bırakabileceği için boyaya bulaşmamasına dikkat edilmelidir. Elinizin altında özel bir ürün yoksa, piyasada bulunan vazelinleri de kullanabilirsiniz.

    Maintain rubber seals on door
    Car paint is polished with Kärcher wax polish

    Boya rötuşu ve pasta cila

    Araç bakımı boya işlerini de kapsamalıdır. Yüzeysel çizikler ve "hologram" olarak adlandırılan izler can sıkıcıdır ve güneş ışığında, özellikle koyu renkli boyalarda çok belirginleşir. Bu ince çizgiler, genellikle temizlik sırasında kir parçacıklarını temizlemek için kullanılan fırça veya süngerler nedeniyle oluşur. Bir cilalı vaks (wax polish) ile bunlar kolayca giderilebilir. Cila, boyayı hem temizler hem de aynı anda parlatır. En iyi sonuç, ürünün yumuşak bir bez veya pamuk yardımıyla dairesel hareketlerle uygulanması ve kısa bir kuruma aşamasından sonra temiz bir bezle hafifçe parlatılmasıyla elde edilir. Böylece boya sadece yeniden parlamakla kalmaz, aynı zamanda cila ve vaks hava koşullarına, UV ışınlarına, yol kirine ve tuza karşı korunmaya da yardımcı olur.

    Cilalı vaks ile giderilemeyen derin çizikler, bir rötuş boya kalemi ile onarılabilir ve ardından şeffaf vernik ile mühürlenebilir. Kural olarak, her türlü boya rengi ve türü (metalik, opak veya mat) araç üreticisinden sipariş edilebilir. Ancak kaportadaki büyük hasarlar, örneğin SMART (küçük ve orta ölçekli alan onarım teknolojisi) onarımı sunan atölyelerdeki profesyoneller tarafından onarılmalıdır. Bu noktasal onarım yöntemi, genellikle aracın tüm parçalarının değiştirildiği geleneksel onarımlardan daha ucuz ve hızlıdır. Bu, aracın değerinin yeniden artırılmasını sağlar; bu da örneğin aracı satmadan veya kiralık bir aracı iade etmeden önce oldukça faydalıdır

    Araç bakımı için uygun ürünler

    Kärcher Pressure washer

    Basınçlı yıkama makinesi

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaner

    Islak Kuru Süpürgeler

    Kärcher: Electric Ice Scraper EDI 4

    Elektrikli Buz Kazıyıcı

    Kärcher: Windshield Cleaning Kit

    Ön Cam Temizleme Kiti

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