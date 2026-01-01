Boya, kumaş veya deri koltuklar, plastik, cam ve metal yüzeylerin bakımına geçmeden önce aracın genel temizliğinin yapılması gerekir. Aracın bakımlı kalması için hem dış hem de iç temizlik aynı derecede önemlidir. Dış yüzey yalnızca araç çok kirlendiğinde değil, düzenli aralıklarla temizlenmelidir. İster oto yıkamada, ister self servis yıkama alanlarında, ister evde basınçlı yıkama makinesi ve uygun ekipmanlarla yapılsın; düzenli araç yıkama aracın korunmasına yardımcı olur.

İç mekân da düzenli olarak temizlenmelidir. Bunun için ıslak-kuru vakumlu süpürge, yumuşak bir bez ve uygun yüzey temizleyiciler kullanılabilir. Jantların da basınçlı yıkama makinesi ve jant temizleyici yardımıyla düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir. Aracın ne sıklıkla temizleneceği yalnızca kir seviyesine değil, kişisel temizlik alışkanlıklarına da bağlıdır. Özellikle kış aylarında araç bakımı daha da önem kazanır. Çünkü çamur, buz ve yol tuzu düzenli temizlenmediğinde camlarda görüşü azaltabilir, ayrıca kaporta ve boyaya zarar verebilir.

Doğru ekipmanlar, uygun temizlik ürünleri ve pratik bakım önerileri sayesinde aracınızın bakımını yıl boyunca kolayca yapabilirsiniz. Üstelik boya koruma ve pasta-cila uygulamaları da temiz ve bakımlı bir araç üzerinde çok daha iyi sonuç verir: