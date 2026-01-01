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    Buzlanmış Araba Camı Nasıl Temizlenir? | Kärcher

    Buzlanmış Araba Camı Nasıl Temizlenir?

    Garajı olmayan sürücüler, kışın buz tutan cam derdini iyi bilir. Özellikle sabahın erken saatlerinde aracın buzunu çözmek hem zaman alır hem de oldukça uğraştırıcı olabilir. Üstelik ellerinizin üşüyüp ıslanması da cabası. İşte aracınızdaki buzu daha hızlı, kolay ve zahmetsiz şekilde çözmenize yardımcı olacak pratik öneriler.

    Kärcher: A man de-ices the windows of his car

    Buz çözmenin en hızlı yöntemleri

    Sabah aracınıza binip hızlıca işe gitmek isterken, kış aylarında önce buz tutmuş camlarla uğraşmanız gerekebilir. Bu durumda çoğu kişinin ilk aklına gelen çözüm klasik buz kazıyıcılardır. Günümüzde küçük plastik modellerden metal uçlu seçeneklere, ısıtmalı modellere ve fırçalı buz kazıyıcılara kadar pek çok farklı ürün bulunur. Özellikle fırçalı modeller, karı temizlemek için ayrıca elinizi ya da başka bir fırçayı kullanma ihtiyacını azaltır. Metal buz kazıyıcıların avantajı, kalın buz tabakalarını daha kolay temizleyebilmesidir. Ayrıca uç kısmı değiştirilebilir olduğu için daha uzun ömürlüdür. Plastik modeller ise zamanla aşınabilir ve körelebilir. Ancak hangi tür kullanılırsa kullanılsın, ortak bir sorun vardır: buzları temizlemek için ciddi şekilde uğraşmanız gerekir. Bu işlem hem yorucu hem de zaman alıcıdır; çoğu zaman ellerinizin üşümesine ve ıslanmasına da neden olur.

    Elektrikli buz kazıyıcılar ise bu işi çok daha hızlı ve zahmetsiz hâle getirir. Donmuş araç camları birkaç dakika içinde kolayca buzdan arındırılabilir.

    Kärcher: A woman de-ices a car window with the IDE 4

    Elektrikli buz çözücülerle araç camlarını kolayca temizleyin

    Elektrikli buz çözücü EDI 4, hızlı dönen altı plastik bıçaklı diski sayesinde cam üzerindeki buzu kolayca temizler. Böylece uzun uzun buz kazımanıza gerek kalmaz; cihaz işi büyük ölçüde sizin yerinize yapar. Kullanımı ise oldukça basittir:

    1. EDI 4’ü elinize alın ve cihazı çalıştırın. Yeşil LED ışığı yandığında cihaz kullanıma hazırdır.
    2. Koruyucu kapağı çıkarın.
    3. Cihazı araç camına hafifçe bastırın. Baskı uygulanınca döner disk hareket etmeye başlar.
    4. Cam üzerinde yukarıdan aşağıya doğru yavaşça ilerleyin. Güç uygulamanıza gerek yoktur; hafif baskı yeterlidir. Kalın buz tabakalarında ise cihazı kısa süre aynı noktada tutabilirsiniz.
    5. İşiniz bittiğinde cihazı camdan çekin, kapatın ve koruyucu kapağı yeniden takın.
    6. Gerekirse disk üzerinde kalan buz parçalarını yumuşak bir fırçayla temizleyin.

    EDI 4, -20 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda da kullanılabilir. Ön, arka ve yan camların buzunu çözmek genellikle yaklaşık 3 dakika sürer. Tek şarjla bir hafta boyunca kullanım sağlanabilir. Batarya bittiğinde ise cihazı evde ya da araç içi şarj adaptörüyle yolculuk sırasında kolayca şarj edebilirsiniz.

    Kärcher: Uisng the EDI 4 de-icer
    Kärcher: Using the EDI 4 de-icer
    Kärcher: Using the EDI 4 de-icer
    Kärcher: Using the EDI 4 de-icer

    Elektrikli buz çözücü kullanım ipuçları

    • EDI 4, 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Yeniden çalıştırmak için açma/kapatma düğmesine bir kez basmanız yeterlidir.
    • Döner disk, klasik buz kazıyıcılarda olduğu gibi plastik malzemeden üretilmiştir. Yine de çizik oluşmaması için cihaz yalnızca temiz araç camlarında kullanılmalıdır. Çünkü disk üzerindeki kirler, dönüş sırasında cama zarar verebilir.
    • Cihazı cam kenarlarındaki lastik fitillere temas ettirmemeye dikkat edin.
    • Opsiyonel olarak sunulan araç camı temizleme seti sayesinde elektrikli buz çözücü yıl boyunca kullanılabilir.

    Araç camındaki buzu çözmek için pratik ev yöntemleri

    Buz kazıyıcıların yanı sıra araç buz çözücü spreyler de oldukça pratik bir seçenektir. Bu spreyler buzlu yüzeye sıkıldığında içerdiği alkol sayesinde ön camdaki ve aracın diğer bölümlerindeki buzun çözülmesine yardımcı olur. Ardından camı silmek yeterlidir. Camların daha uzun süre buz tutmaması için ince bir kat daha sprey uygulanabilir. Ayrıca bu ürünler donmuş kapı kilitlerini açmada da işe yarar.

    Evde uygulanabilecek yöntemlerden biri de tuzlu su karışımıdır. Tıpkı yollarda olduğu gibi tuz, buz oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Bunun için 1 litre suya yaklaşık 6 yemek kaşığı tuz ekleyip tamamen çözünmesini sağlayın. Karışımı özellikle akşam saatlerinde araç camlarına, kapı kilitlerine ve kapı fitillerine püskürtün. Böylece sabah buz temizleme işi çok daha kolay hâle gelir. İpucu: Tuz tamamen erimeden uygulamayın; aksi hâlde cam ve boyada çizik oluşabilir.

    Her ne kadar pratik görünse de araç camındaki buzu çözmek için kaynar su kullanılmamalıdır. Ani sıcaklık değişimi, özellikle ön camda çatlamalara neden olabilir.

    İpucu

    Ekonomik ve etkili bir buz çözücü karışımı evde de hazırlanabilir. Bunun için 3 ölçü sirkeyi 1 ölçü suyla karıştırıp bir sprey şişesine doldurmanız yeterlidir. Hazırladığınız karışımı buz tutmuş camlara püskürterek ince buz tabakasının çözülmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu yöntemin bazı dezavantajları vardır. Sirke karışımı genellikle yalnızca ince buz tabakalarında etkili olur. Ayrıca uzun süreli kullanımda lastik fitillere, plastik parçalara ve araç boyasına zarar verebilir.

    Camların buz tutmasını önlemek için en pratik öneriler:

    • Ön cama buz koruyucu örtü sermek, sabah buz temizleme işini büyük ölçüde azaltır. Böylece yalnızca yan camlar ve arka camla uğraşmanız gerekir; bu da ciddi zaman kazandırır.
    • Silecekleri gece boyunca yukarı kaldırmak, lastiklerin cama yapışıp donmasını önler.
    • Aracınızda park ısıtıcısı varsa, gece sıcaklığın 0 °C’nin altına düşeceği günlerde önceden çalıştırabilirsiniz.
    • Aracın buzunu çözerken motoru rölantide çalıştırmak sanıldığı kadar faydalı değildir. Hava çok soğukken aracın ısınması uzun sürer. Ayrıca gereksiz yere çalışan motor hem yakıt tüketimini artırır hem çevreye zarar verir hem de motora ekstra yük bindirir. Bazı ülkelerde bu durum cezaya bile neden olabilir. Bu yüzden motoru, camların buzunu temizledikten sonra çalıştırmak daha doğru olur. Sürüş sırasında ise kaloriferi ön cama yönlendirerek camın yeniden buz tutmasını önleyebilirsiniz.
    • Araç içindeki fazla nem yalnızca camların buğulanmasına değil, ön camın iç taraftan buz tutmasına da neden olabilir. Bunun için nem alıcı ürünler kullanılabilir. Alternatif olarak içine pirinç, tuz, kahve ya da kedi kumu doldurulmuş eski çoraplar da araç içinde nemi azaltmaya yardımcı olabilir.

    Araç camları için uygun ürünler:

    Kärcher: Electric Ice Scraper EDI 4

    Elektrikli buz kazıyıcı

    Kärcher: Car charger for EDI 4

    Araç içi şarj cihazı

    Kärcher: Windshield Cleaning Kit

    Ön cam temizleme seti

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