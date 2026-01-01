Sabah aracınıza binip hızlıca işe gitmek isterken, kış aylarında önce buz tutmuş camlarla uğraşmanız gerekebilir. Bu durumda çoğu kişinin ilk aklına gelen çözüm klasik buz kazıyıcılardır. Günümüzde küçük plastik modellerden metal uçlu seçeneklere, ısıtmalı modellere ve fırçalı buz kazıyıcılara kadar pek çok farklı ürün bulunur. Özellikle fırçalı modeller, karı temizlemek için ayrıca elinizi ya da başka bir fırçayı kullanma ihtiyacını azaltır. Metal buz kazıyıcıların avantajı, kalın buz tabakalarını daha kolay temizleyebilmesidir. Ayrıca uç kısmı değiştirilebilir olduğu için daha uzun ömürlüdür. Plastik modeller ise zamanla aşınabilir ve körelebilir. Ancak hangi tür kullanılırsa kullanılsın, ortak bir sorun vardır: buzları temizlemek için ciddi şekilde uğraşmanız gerekir. Bu işlem hem yorucu hem de zaman alıcıdır; çoğu zaman ellerinizin üşümesine ve ıslanmasına da neden olur.

Elektrikli buz kazıyıcılar ise bu işi çok daha hızlı ve zahmetsiz hâle getirir. Donmuş araç camları birkaç dakika içinde kolayca buzdan arındırılabilir.