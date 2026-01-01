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    Araç İçi Temizliği | Kärcher

    Evdeki İmkanlarla Araç İçi Temizliği

    Aracınızın uzun süre temiz ve bakımlı görünmesini istiyorsanız, yalnızca dış yıkama yeterli değildir. Koltuklardan ön konsola, camlardan paspaslara kadar aracın iç kısmının da düzenli olarak detaylı şekilde temizlenmesi gerekir. Düzenli iç temizlik hem malzemelerin korunmasına yardımcı olur hem de aracın değerini uzun süre korumasını sağlar. Doğru ekipmanlar ve birkaç pratik yöntem sayesinde aracınızın içini kısa sürede tertemiz hale getirebilirsiniz.

    Kärcher tips: Car interior cleaning

    Doğru hazırlık ve uygun ekipmanlarla işe başlayın

    Aracın içini detaylı şekilde temizlemeye başlamadan önce, araç içindeki tüm gevşek eşyaları, çöpleri, paspasları ve halıları çıkarın. Özellikle paspasların altında zamanla kir ve toz birikmesi oldukça normaldir. Paspasları dışarıda silkerek bir kenara alın. Ardından elektrikli süpürge veya el süpürgesi, temizlik bezleri ve uygun temizlik ürünleri gibi ihtiyaç duyacağınız tüm ekipmanları hazır bulundurun. Birçok marka; uzatma başlıkları, ekstra uzun dar aralık uçları, geniş araç başlıkları, fırça aparatları ve düz yüzeyler ile camlar için mikrofiber bezler içeren kapsamlı araç içi temizlik setleri sunmaktadır.

    Kärcher products suitable for car interior cleaning

    Adım adım araç içi temizliği

    Araç içindeki eşyaları çıkardıktan sonra temizlik işlemine başlayabilirsiniz. Pırıl pırıl bir araç iç mekânı için geriye yalnızca birkaç adım kalıyor:

    Car interieur cleaning

    1. Arabanızın içini güzelce süpürün

    İlk olarak araç içindeki kırıntı, toprak ve evcil hayvan tüyü gibi kaba kirleri temizlemek için ıslak-kuru elektrikli süpürgeyle tüm iç mekânı süpürün. Temizliğe bagaj bölümünden başlayıp ön konsola doğru ilerlemek en pratik yöntemdir. Süpürme sırasında köşeleri atlamamaya dikkat edin; çünkü tozlar en çok bu bölgelerde birikir. Özellikle ekstra uzun dar aralık başlıkları bu alanlarda oldukça işe yarar. Bu başlıklar sayesinde koltuk ile kapı arasındaki bölgeler veya ön konsol gibi ulaşılması zor noktalardaki kirler kolayca temizlenebilir. Geniş araç başlıkları ise ayak bölmeleri ve bagaj gibi büyük yüzeylerin temizliğini çok daha kolay hale getirir. Bunun için uygun başlığı emiş hortumunun sapına takmanız yeterlidir. Şarjlı elektrikli süpürgeler, kablo kısıtlaması olmadığı için temizlik sırasında ekstra rahatlık sağlar. Ayrıca kablosuz modellerde takılma riski de ortadan kalkar.

    Koltuk döşemeleri de detaylı şekilde süpürülmelidir. Kumaş koltuklardaki ince tozları temizlemek için sert kıllı fırça başlığı idealdir. Deri döşemelerde ise yüzeyin çizilmemesi için yumuşak kıllı bir fırça tercih edilmelidir.

    Günlük kullanımda oluşan küçük kirler için ise şarjlı el süpürgesi ve dar aralık başlığıyla koltuk araları ve ulaşılması zor bölgelerdeki gevşek kirler hızlıca temizlenebilir.

    Arabadaki köpek tüylerini temizleme

    Köpek tüyleri özellikle kumaş koltuklara ve bagaj döşemesine kolayca tutunur. Öncelikle mümkün olduğunca fazla tüyü elektrikli süpürgeyle temizlemeye çalışın. Bunun için döşeme başlığı kullanılması en iyi sonucu verir. Eğer hâlâ çıkmayan tüyler varsa, tüy toplama rulosu veya fırça kullanarak yüzeyi tekrar temizleyebilirsiniz. Bir diğer pratik yöntem ise hafif nemli bir lastik eldiven takıp elinizi koltukların üzerinde nazikçe gezdirmektir. Bu işlem tüylerin yüzeyden çıkmasına yardımcı olur; ardından çıkan tüyleri elektrikli süpürgeyle kolayca temizleyebilirsiniz.

    Araç içinde sürekli köpek tüyü birikmesini önlemek için evcil hayvanınızı düzenli olarak taramak faydalı olur. Ayrıca koltuklara veya bagaj bölümüne kir tutucu koruyucu örtüler sermek de iyi bir çözümdür. Genellikle yıkanabilir malzemeden üretilen bu örtüler sayesinde tüy ve kirler çok daha kolay temizlenebilir.

    You can remove dog hair from the boot with a Kärcher wet and dry vacuum cleaner
    Kärcher tips: Thoroughly clean the interior

    2. Araç içindeki koltuk ve donanımları detaylıca temizleyin

    Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra araç içi temizliğinin ikinci aşamasına geçebilirsiniz. Öncelikle ön konsol ve iç yüzeylerdeki tozları alın, ardından nemli bir bezle silin. Sonrasında ise koltuk döşemelerindeki yağ lekeleri veya paspaslara yapışmış kurumuş sakız gibi daha inatçı kirlerin temizliğine geçebilirsiniz.

    Yağ lekeleri, diğer birçok lekede olduğu gibi ne kadar hızlı müdahale edilirse o kadar kolay çıkar. Ayrıca lekeyi ovalamamaya dikkat edilmelidir. Bu tür lekeleri temizlemek için evde bulunan ürünlerden yararlanabilirsiniz. Örneğin safran sabunu etkili bir çözümdür. Sabunu hafifçe nemlendirin, lekenin üzerine uygulayın, kısa süre bekletin ve ardından nemli bir bezle tampon hareketlerle temizleyin. Temizlik sırasında bezi sık sık durulamak, sabun kalıntılarının kumaştan daha iyi arınmasına yardımcı olur. Son olarak kuru bir bezle bastırarak kumaştaki nemi alın. Önemli: Ürünü kullanmadan önce mutlaka görünmeyen küçük bir bölgede test edin.

    Koltuk döşemelerini daha kapsamlı temizlemek için halı ve koltuk yıkama makineleri de tercih edilebilir. Bu cihazlar suyu ve temizlik ürününü yüzeye uygulayıp aynı anda geri çekerek temizlik yapar. Böylece döşemeler temizlenirken yüzeyde su izi kalmasının da önüne geçilmiş olur.

    İpucu

    Paspaslara sakız yapıştıysa uygulayabileceğiniz pratik bir yöntem vardır. Sakızın bulunduğu bölgeye buz aküsü veya buz torbası yerleştirip sakızın sertleşmesini bekleyin. Sertleşip kırılgan hale geldikten sonra sakızı elinizle çıkarabilir veya sert bir cisim yardımıyla küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ardından kalan parçaları elektrikli süpürgeyle kolayca temizleyebilirsiniz.

    Kärcher tip: Remove chewing gum from the floormat using a freezer pack
    Car interior is treated with Kärcher Cockpit Care

    3. İç mekân bakımını ihmal etmeyin

    Son aşamada araç iç mekânının bakımını yapmak gerekir. Doğru bakım ürünleri, yeni toz ve kir oluşumunu azaltmaya yardımcı olurken araç içinde ferah bir koku da sağlar. Araç içi temizlik için özel geliştirilen iç mekân temizleyicileri, kötü kokuları nötralize eder ve antistatik etkileri sayesinde tozun yüzeye yeniden tutunmasını azaltır. Deri koltuklar veya ön konsol gibi hassas yüzeyler ise deri bakım ürünleri ya da kokpit bakım ürünleriyle korunabilir.

    Araç bakımı yalnızca iç temizlikten ibaret değildir. Araç dış yüzeyi ve jantlar da düzenli olarak detaylı şekilde temizlenmeli ve bakımları yapılmalıdır.

    Farklı yüzeylerin temizliği için en etkili ipuçları

    Araç içi temizliği sırasında hem farklı yüzeylerle hem de çeşitli kir türleriyle karşılaşılır. Bu nedenle her malzeme için uygun temizlik yönteminin tercih edilmesi önemlidir.

    Clean and care for a leather steering wheel with Kärcher care products

    Deri

    • Deri yüzeyler genellikle kolay temizlenir; ancak en iyi görünümün korunabilmesi için doğru bakım uygulanması gerekir. Çoğu durumda ılık suyla hafifçe nemlendirilmiş pamuklu veya mikrofiber bir bez, deri yüzeyleri yeniden temiz ve parlak hale getirmek için yeterlidir.
    • Daha inatçı lekelerde ise seyreltilmiş bir ev tipi temizleyici veya özel deri temizleyici kullanılabilir. Ürünü dairesel hareketlerle uyguladıktan sonra yüzeyi mikrofiber bezle silin. Gerekirse özel deri fırçaları da kullanılabilir; ancak kılların çok sert olmamasına dikkat edilmelidir. Uyarı: Asit içeren ürünler kullanmak veya yüzeye fazla baskı uygulamak, rengin zarar görmesine neden olabilir.
    • Temizlik sırasında deri, doğal yağ ve koruyucu bileşenlerinin bir kısmını kaybedebilir. Bu nedenle işlem sonrasında deri için özel geliştirilmiş bakım ve besleyici ürünlerin uygulanması tavsiye edilir. Bu ürünler derinin kuruyup sertleşmesini önlemeye yardımcı olur. Kullanımdan önce ürünü görünmeyen küçük bir bölgede test etmek önemlidir.
    Floor mats are cleaned with a Kärcher interior cleaner

    Kumaş yüzeyler ve araba paspasları

    • Kumaş koltuk döşemelerini ve paspasları yeniden temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturmak için özel halı ve döşeme temizleyicileri kullanılabilir. Temizlik ürününü üreticinin talimatlarına göre suyla karıştırın ve havlu kumaş ya da mikrofiber bez yardımıyla yüzeye uygulayın. Ardından kuru bir bezle tekrar silin.
    • Eğer elinizde özel bir halı temizleyici yoksa, ılık suya az miktarda deterjan ekleyerek de temizlik yapabilirsiniz. Alternatif olarak kumaş yüzeyler için uygun bir iç mekân temizleyicisi de kullanılabilir.
    • Halı ve koltuk yıkama makineleri ise kumaş döşemelerin derinlemesine temizliğini çok daha kolay hale getirir. Temizlik çözeltisi ve su kumaşa sıkılır, ardından çözülen kirlerle birlikte vakumlanarak geri çekilir.
    • Paspaslar da basınçlı yıkama makinesiyle temizlenebilir. Bunun için kendi cihazınızı kullanabilir veya araç yıkama alanlarındaki ekipmanlardan yararlanabilirsiniz. Bazı araç yıkama noktalarında paspasların profesyonel şekilde temizlenmesini sağlayan özel makineler de bulunur.
    • Temizlik sonrasında paspaslar asılarak kurutulmalıdır. Böylece kalan su daha kolay süzülür ve paspaslar yeniden kullanıma hazır hale gelir. Araç içine ekstra nem taşımamak için paspasların tamamen kuruduğundan emin olunmalıdır.
    Plastic surface is treated with Kärcher Cockpit Care

    Plastik

    • Ön konsol, kapı kolları ve benzeri plastik parçalar doğru bakım ürünleriyle kısa sürede yenilenmiş bir görünüme kavuşabilir. Bunun için özel kokpit bakım ürünleri en uygun çözümdür.
    • Ürünü mikrofiber bir beze sıkın ve yüzeylere nazikçe uygulayın. Bu yöntem sayesinde kirler temizlenebilir, hatta hafif çiziklerin görünümü azaltılabilir; üstelik profesyonel destek almaya gerek kalmadan.
    • Hava yastığı çevresindeki bölgeleri temizlerken ise dikkatli olunmalıdır. Yanlış ürünlerin kullanılması, hava yastığının açılma noktalarına zarar verebilir. Bu nedenle bazı üreticiler bu alanların yalnızca su kullanılarak temizlenmesini tavsiye etmektedir.
    Glass surface is cleaned with Kärcher car glass cleaner

    Cam yüzeyler

    • Araba camı temizleyicileri; parmak izi, yağ, böcek kalıntıları ve yol kirlerini camların hem iç hem dış yüzeyinden iz bırakmadan etkili şekilde temizler. Ayrıca antistatik etkileri sayesinde yeni kirlerin yüzeye tutunmasını da zorlaştırır. Temiz camlar yalnızca görünüm açısından değil, sürüş güvenliği açısından da önemlidir. Çünkü güneş ışığı kirli camlara vurduğunda sürücünün görüşü olumsuz etkilenebilir.
    • İlk olarak araç içindeki cam yüzeylere cam temizleyiciyi sıkın. Ardından nemli bir mikrofiber bezle silin ve tüy bırakmayan kuru bir bezle kurulayın.
    • Şarjlı cam temizleme cihazları ise izsiz sonuç elde etmeyi daha da kolaylaştırır. Üstelik temizlik sonrası cam yüzeyde kalan sıvı da cihaz yardımıyla vakumlanabilir.

    Uygulamalı anlatım: araba içi temizliği

    Araba içi için uygun ürünler

    Kärcher: Wet and dry vacuum cleaners

    Islak-kuru süpürge

    Kärcher: Car interior cleaning kit

    Araç içi temizlik seti

    Kärcher: Carpet cleaner

    Halı ve koltuk temizleyiciler

    Kärcher: Premium microfibre cloth, yellow

    Premium mikrofiber bez

    Kärcher: Carpet cleaner RM 519

    Halı şampuanı

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