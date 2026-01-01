Doğru hazırlık ve uygun ekipmanlarla işe başlayın
Aracın içini detaylı şekilde temizlemeye başlamadan önce, araç içindeki tüm gevşek eşyaları, çöpleri, paspasları ve halıları çıkarın. Özellikle paspasların altında zamanla kir ve toz birikmesi oldukça normaldir. Paspasları dışarıda silkerek bir kenara alın. Ardından elektrikli süpürge veya el süpürgesi, temizlik bezleri ve uygun temizlik ürünleri gibi ihtiyaç duyacağınız tüm ekipmanları hazır bulundurun. Birçok marka; uzatma başlıkları, ekstra uzun dar aralık uçları, geniş araç başlıkları, fırça aparatları ve düz yüzeyler ile camlar için mikrofiber bezler içeren kapsamlı araç içi temizlik setleri sunmaktadır.