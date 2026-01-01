İlk olarak araç içindeki kırıntı, toprak ve evcil hayvan tüyü gibi kaba kirleri temizlemek için ıslak-kuru elektrikli süpürgeyle tüm iç mekânı süpürün. Temizliğe bagaj bölümünden başlayıp ön konsola doğru ilerlemek en pratik yöntemdir. Süpürme sırasında köşeleri atlamamaya dikkat edin; çünkü tozlar en çok bu bölgelerde birikir. Özellikle ekstra uzun dar aralık başlıkları bu alanlarda oldukça işe yarar. Bu başlıklar sayesinde koltuk ile kapı arasındaki bölgeler veya ön konsol gibi ulaşılması zor noktalardaki kirler kolayca temizlenebilir. Geniş araç başlıkları ise ayak bölmeleri ve bagaj gibi büyük yüzeylerin temizliğini çok daha kolay hale getirir. Bunun için uygun başlığı emiş hortumunun sapına takmanız yeterlidir. Şarjlı elektrikli süpürgeler, kablo kısıtlaması olmadığı için temizlik sırasında ekstra rahatlık sağlar. Ayrıca kablosuz modellerde takılma riski de ortadan kalkar.

Koltuk döşemeleri de detaylı şekilde süpürülmelidir. Kumaş koltuklardaki ince tozları temizlemek için sert kıllı fırça başlığı idealdir. Deri döşemelerde ise yüzeyin çizilmemesi için yumuşak kıllı bir fırça tercih edilmelidir.

Günlük kullanımda oluşan küçük kirler için ise şarjlı el süpürgesi ve dar aralık başlığıyla koltuk araları ve ulaşılması zor bölgelerdeki gevşek kirler hızlıca temizlenebilir.