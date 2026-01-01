Özellikle banyo aynalarında zamanla yalnızca su lekeleri değil; saç spreyi, jöle, ruj, maskara ve parmak izi gibi daha inatçı kirler de oluşabilir. Bu tür lekeler bazen sadece suyla çıkmayabilir. Böyle durumlarda nemli ve yumuşak bir beze az miktarda bulaşık deterjanı damlatmak yeterlidir. Karışımı aynaya uygulayıp silin, ardından temiz suyla durulayın.

Bulaşık deterjanı yerine cam temizleyici ürünler de kullanılabilir. Ancak burada dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu tür ürünler aynanın kenarlarındaki kaplamaya zarar verip zamanla renk değişimine neden olabilir. Bu yüzden mümkünse kenar bölgelere ürün temas ettirilmemeli, temas ederse de sonrasında iyice kurulanmalıdır. Yine de aynaları temizlerken en güvenli yöntem mümkün olduğunca deterjan kullanmamaktır.