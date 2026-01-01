Aynalar kırılgandır
Aynalar temizlerken biraz daha özen ister. Çünkü yapıları sanıldığından daha hassastır. Bir aynanın içinde cam yüzeyin yanı sıra yansımayı sağlayan gümüş ya da alüminyum kaplama ve koruyucu katmanlar bulunur. Özellikle aynanın kenarları daha hassas olduğu için zamanla yıpranabilir. Çerçevesiz aynalarda yanlış temizlik ürünü kullanılması, kenarlarda su kalması ya da aseton gibi güçlü maddelerin buharı aynanın yapısına zarar verebilir. Bu yüzden ayna temizlerken ağır kimyasallardan kaçınmak gerekir. Aslında çoğu zaman sadece su ve basit ev yöntemleri aynayı temizlemek için yeterlidir.