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    Ayna Temizliği Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Ayna Temizliği Nasıl Yapılır?

    Diş macunu sıçramaları, parmak izleri, saç spreyi kalıntıları, toz… Banyodaki aynayı daha yeni temizlemiş olsanız bile kısa sürede yeniden kirlenebilir. Antre ya da yatak odasındaki aynalar da zamanla mat ve lekeli görünmeye başlar. Neyse ki birkaç pratik yöntem ve evde bulunan basit malzemelerle aynaları hızlı, nazik ve iz bırakmadan temizlemek mümkün. Üstelik pahalı temizlik ürünlerine de ihtiyaç yoktur.

    A woman cleaning a mirror with the Kärcher Window Vac

    Aynalar kırılgandır

    Aynalar temizlerken biraz daha özen ister. Çünkü yapıları sanıldığından daha hassastır. Bir aynanın içinde cam yüzeyin yanı sıra yansımayı sağlayan gümüş ya da alüminyum kaplama ve koruyucu katmanlar bulunur. Özellikle aynanın kenarları daha hassas olduğu için zamanla yıpranabilir. Çerçevesiz aynalarda yanlış temizlik ürünü kullanılması, kenarlarda su kalması ya da aseton gibi güçlü maddelerin buharı aynanın yapısına zarar verebilir. Bu yüzden ayna temizlerken ağır kimyasallardan kaçınmak gerekir. Aslında çoğu zaman sadece su ve basit ev yöntemleri aynayı temizlemek için yeterlidir.

    Cleaning mirrors with a Kärcher microfibre cloth

    Aynadaki hafif kirleri temizleme

    Aynalarda oluşan kirlerin çoğu suyla kolayca temizlenebilir. Hafif lekeler genellikle silerek ya da yüzeyi nazikçe ovalayarak çıkarılabilir. Bunun için en pratik yöntem ılık su kullanmaktır.

    Yapılması gerekenler:

    • Aynayı sprey şişesi ya da nemli bir bez yardımıyla hafifçe nemlendirin. Yüzeyin çok ıslak değil, sadece hafif nemli olması yeterlidir.
    • Ardından yumuşak bir bezle aynanın tamamını nazikçe silerek kirleri çözün. Sert ve pürüzlü bezler kullanmaktan kaçının; çünkü cam yüzeyi çizebilir.
    • Sonrasında aynayı ikinci bir bezle kurulayın ki iz kalmasın. Pamuklu bezler kullanılabilir ancak en iyi sonuç için tüy bırakmayan mikrofiber bez tercih edilir. Üstelik bu yöntemle temizlenen aynalar daha uzun süre toz tutmaz.

    Dikkat: Hassas eşyalar ve yüzeyler

    Banyoda ayna temizliği yapmadan önce, aynanın altında duran sabunluk, diş fırçası gibi eşyaları kaldırmak iyi olur. Böylece temizlik sırasında akan suyun bu eşyaların üzerine damlaması önlenebilir. Diğer odalarda ise aynanın altındaki suya hassas yüzeyleri veya zemini korumak için önlem olarak altına bir bez sermek faydalı olabilir.

    İnatçı kirleri çıkarmak

    Özellikle banyo aynalarında zamanla yalnızca su lekeleri değil; saç spreyi, jöle, ruj, maskara ve parmak izi gibi daha inatçı kirler de oluşabilir. Bu tür lekeler bazen sadece suyla çıkmayabilir. Böyle durumlarda nemli ve yumuşak bir beze az miktarda bulaşık deterjanı damlatmak yeterlidir. Karışımı aynaya uygulayıp silin, ardından temiz suyla durulayın.

    Bulaşık deterjanı yerine cam temizleyici ürünler de kullanılabilir. Ancak burada dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu tür ürünler aynanın kenarlarındaki kaplamaya zarar verip zamanla renk değişimine neden olabilir. Bu yüzden mümkünse kenar bölgelere ürün temas ettirilmemeli, temas ederse de sonrasında iyice kurulanmalıdır. Yine de aynaları temizlerken en güvenli yöntem mümkün olduğunca deterjan kullanmamaktır.

    Mirror heavy dirt
    Cleaning mirrors with the Kärcher steam cleaner

    Buharlı temizleyici ile ayna temizliği

    Buharlı temizleyici kullanıldığında aynaları temizlemek için ekstra deterjan ya da ev tipi temizlik malzemelerine ihtiyaç kalmaz. Sıcak buhar, inatçı kirleri bile kolayca çözer.

    • Önce el aparatı ve mikrofiber bez yardımıyla cam yüzeye eşit şekilde buhar uygulayın ve kirleri silerek gevşetin. İsterseniz detay başlığı kullanarak yüzeye birkaç santimetre mesafeden de buhar verebilirsiniz.
    • Ardından oluşan nemi cam çekçeği, şarjlı cam temizleme cihazı ya da mikrofiber bez yardımıyla temizleyin ve aynanın kenarlarını dikkatlice kurulayın.

    Banyoda buğulanan aynalar için pratik ipucu

    Bu durum herkesin başına gelir: Duştan sonra aynalar genellikle tamamen buğulanır. Oluşan nem, Window Vac ile hızlıca alınabilir. Bir diğer pratik yöntem ise saç kurutma makinesini kısa süre aynaya tutmaktır. Böylece aynadaki buğu kısa sürede kaybolur.

    Aynalar için uygun ürünler

    Kärcher: Steam cleaner

    Buharlı temizlik makinesi

    Kärcher: Cordless window vac

    Kablosuz cam temizleme makinesi

    Kärcher: Glass Cleaner Concentrate

    Cam temizleyici

    Kärcher microfibre cloth

    Manuel temizleme ekipmanı

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