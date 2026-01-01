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    Bahçe Bakımı Nasıl Yapılır? En İyi İpuçları | Kärcher

    Bahçe Bakımı Nasıl Yapılır?

    İster bahçeciliğin yeniden canlandığı ilkbahar olsun, ister bahçenin yavaş yavaş kışa hazırlandığı sonbahar… Bahçesini uzun vadede yeşil ve düzenli tutmak isteyenleri epey iş bekler. Bu uzman ipuçlarıyla bahçe bakımı çok daha kolay ve başarılı hale gelir.

    Kärcher tips for garden maintenance

    Bakımlı bir bahçe için uzmanından ipuçları

    Bahçe işleri yorucu olabilir ama aynı zamanda keyifli bir uğraştır; çoğu zaman da günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için iyi bir fırsat sunar. İyi hazırlanan biri, bahçede hangi işin ne zaman yapılacağını bilir. Bu da hem zamandan kazandırır hem de çalıları yanlış zamanda budamak gibi hataların önüne geçer.

    Peki çitler ve ağaçlar en doğru ne zaman budanır? Çim ne sıklıkla biçilmeli ya da malçlanmalı? Bahçe sularken nelere dikkat etmek gerekir? Gölet ve bahçe kışa nasıl hazırlanır?

    Bu ipuçları ve küçük tüyolarla bahçe işlerini daha kolay ve doğru şekilde yapabilirsiniz.

    Kärcher tips for mowing the lawn

    Çim biçme

    Kärcher tips: Cutting a tree

    Ağaç kesimi ve budama

    Kärcher tips: Clearing leaves

    Yaprak temizleme

    Kärcher tips: Making the garden winter-proof

    Bahçeyi kışa hazırlama

    Kärcher tips: Automatic watering

    Otomatik sulama

    Bahçe ipuçları: Çim, çit ve ağaçların doğru bakımı

    Arsa sınırındaki çitler, bahçeye sadece güzel bir görünüm kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda yoldan geçenlerin ya da komşuların bakışlarına karşı da doğal bir mahremiyet sağlar. Ancak bunun için düzenli bakım gerekir. Bu yüzden hangi budama tekniğinin kullanılacağını ve çit bakımı için hangi aletlerin uygun olduğunu bilmek önemlidir.

    Çiti budamadan önce hangi tür çitle çalıştığınıza dikkat etmelisiniz; çünkü bu, çiti trapez mi yoksa dikdörtgen formda mı kesmeniz gerektiğini belirler. Üstü biraz daraltılarak yapılan trapez form, özellikle çitin sağlıklı ve dengeli şekilde genç kalması için sıkça tercih edilir.

    Kärcher tips for tree maintenance

    Yenileme budamasından söz etmişken… Yenileme budaması bizi ağaç bakımına getirir; çünkü bahçedeki ağaçlar da zaman zaman budanmak ister. Böylece hem daha iyi çiçek açar hem de daha bol meyve verir, uzun yıllar sağlıklı kalır. Peki ağaç budama işi pratikte nasıl yapılır? Burada “elde ne varsa onunla keseyim” yaklaşımı doğru değildir. Ağaç budamak için doğru aletlerin kullanılması gerekir: dal kesme makası, budama testeresi ya da zincirli testere (özellikle akülü modeller oldukça pratiktir), ayrıca koruyucu kıyafet ve bir merdiven.

    Kärcher tips for mowing the lawn

    Buna karşılık çim çok daha sık biçilmelidir. Özellikle ilkbahardan itibaren bu iş düzenli bakım gerektirir. Çim biçmeyi öğrenmek ilk başta basit gibi görünse de aslında doğru şekilde yapmak önemlidir. Peki amatör bahçıvanlar bunu en iyi nasıl yapmalı? Öncelikle çim biçmenin temel kurallarını bilmek, sık ve sağlıklı bir çim alanı oluşturmak için çok işe yarar. Örneğin ıslak çim biçilmemelidir. Aynı şekilde çok sıcak havalarda biçim yapmak da yeni kesilen çimlere zarar verir. Peki bunun sebebi nedir? Ayrıca hangi durumda çim biçme makinesi veya malçlama makinesi kullanılmalı, ne zaman akülü tırpan ya da robot çim biçme makinesi daha uygun olur? Doğru bilgilerle, ihtiyaca uygun alet seçmek ve çim biçerken yapılan hatalardan kaçınmak mümkündür.

    Bahçe sulama için ipuçları ve püf noktaları

    Çiçek yataklarını, bitkileri ve çimi doğru şekilde bakım yapıp gübrelediğinizde, bahçenizin hem güzel görünmesi hem de sağlıklı gelişmesi için büyük bir adım atmış olursunuz. Bunun devamı ise düzenli sulamadır. Burada önemli olan doğru zamanı seçmek ve sulamayı doğru şekilde yapmaktır. Çünkü her bitkinin ve toprağın su ihtiyacı farklıdır; bazıları daha sık, bazıları ise daha seyrek sulanmalıdır.

    Bahçe severler için bir diğer seçenek de otomatik sulama sistemleridir. Bu sistemler hem ciddi zaman kazandırır hem de elle sulamaya göre daha verimlidir. Bilgisayar kontrollü sistemlerde su, şebekeden ya da yağmur suyu deposu gibi kaynaklardan bir pompa yardımıyla alınır ve bahçeye düzenli şekilde dağıtılır.

    Watering the garden with a Kärcher pump and sprinkler

    Sıcacık ve keyifli bir bahçe: Teras ve bahçe mobilyası temizliği için ipuçları

    Birçok insan için bahçe, dinlenip kafa dinlenen bir yer. Her şey çiçek açıp düzenli olunca, işler bittikten sonra aileyle ya da arkadaşlarla keyif yapmak ayrı bir zevk oluyor. Mesela yeni yaptığınız ahşap ya da taş bir terasta mangal keyfi yapmak güzel olmaz mı? Son zamanlarda ise şunu görmek mümkün: giderek daha çok kişi bahçesini güzelleştirip kaliteli mobilyalar ve teraslarla daha konforlu hale getirmek istiyor. Böylece bahçe, gerçekten yaşanacak bir alana dönüşüyor.

    Bu durumda özellikle ahşap terasların düzenli temizlenmesi ve bakımı şarttır. Böylece ahşap zamanla solmaz, üstünde yosun, ot ya da mantar oluşmaz. Aynı şey bahçe mobilyaları için de geçerlidir. Genelde yüzeydeki kirler ılık su ve hafif bir temizlik ürünüyle kolayca temizlenir. İstenirse orta ya da yüksek basınçlı yıkama makineleri de kullanılabilir.

    Kärcher tip: Cleaning garden furniture

    Bahçeyi kışa hazırlama

    Bahçesini kışa hazırlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birkaç önemli şey bulunmaktadır: Saksıdaki bitkiler ve bahçe mobilyaları kuru ve korunaklı bir yere kaldırılmalıdır. Çiçek tarhları ve çalılar da son bir kez budanıp ardından uygun toprakla gübrelenmelidir Bir diğer öneri ise, budama sonrası çıkan dal ve yaprakları atmak yerine doğrayıp tarhların üzerine sermektir. Böylelikle hem toprağı soğuktan korumuş hem de değerlendirmiş olursunuz. Böylece bahçeden çıkan dal ve yaprakları "ne yapacağım" derdini de büyük ölçüde çözmek mümkündür. Yine de sonbaharda ağaçların çoğu yaprak döktüğü için dökülen yaprakları ayrıca toplamak gerekir.

    Kärcher tips: Making the garden winter-proof

    Bahçe bakımı için uygun ürünler

    Battery hedge trimmer

    Akülü çit budama makası

    Pole hedge trimmer

    Uzatmalı çit budama makası

    Grass & shrub shears

    Çim ve çalı makası

    Battery pruning saw

    Akülü budama makası

    Kärcher battery lawn trimmer

    Akülü çim biçici

    Leaf blower

    Akülü yaprak üfleme ve yaprak toplama makineleri

    Battery chain saw

    Akülü zincirli testere

    Kärcher battery lawn mower

    Akülü çim biçme makinesi

    Robotic lawn mower

    Otomatik çim biçme makinesi

    Kärcher: Push sweeper

    Süpürücüler

    Kärcher: Pressure washer

    Basınçlı yıkama makinesi

    Pumps

    Pompalar

    Kärcher watering systems

    Sulama sistemleri

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    Removing weeds

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