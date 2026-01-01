Bahçe işleri yorucu olabilir ama aynı zamanda keyifli bir uğraştır; çoğu zaman da günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için iyi bir fırsat sunar. İyi hazırlanan biri, bahçede hangi işin ne zaman yapılacağını bilir. Bu da hem zamandan kazandırır hem de çalıları yanlış zamanda budamak gibi hataların önüne geçer.

Peki çitler ve ağaçlar en doğru ne zaman budanır? Çim ne sıklıkla biçilmeli ya da malçlanmalı? Bahçe sularken nelere dikkat etmek gerekir? Gölet ve bahçe kışa nasıl hazırlanır?

Bu ipuçları ve küçük tüyolarla bahçe işlerini daha kolay ve doğru şekilde yapabilirsiniz.