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    Bahçe Mobilyası Nasıl Temizlenir? Bakım Önerileri | Kärcher

    Bahçe Mobilyası Nasıl Temizlenir?

    Bir teras ya da veranda, bahçe mobilyalarıyla çok daha sıcak ve davetkâr bir hale gelir. Ancak sandalye, masa ve diğer bahçe mobilyalarının uzun süre ilk günkü görünümünü koruyabilmesi için düzenli olarak temizlenmeleri gerekir. Çoğu zaman bu temizlik işleri ertelense de, düzenli bakım yapmak hem mobilyaların ömrünü uzatır hem de dış mekânların her zaman bakımlı görünmesini sağlar.

    A woman cleans a garden bench with the Kärcher handheld cleaner

    Bahçe mobilyalarını temizlerken nelere dikkat edilmeli?

    Bahçe mobilyalarını temizlemek için hangi ekipmanların ve bakım ürünlerinin kullanılacağından ya da farklı malzemelerin nasıl korunması gerektiğinden önce, bazı temel noktalara dikkat etmek gerekir.

    Bahçe mobilyalarının temizliği yalnızca onları yeniden temiz ve yeni görünür hale getirmek için yapılmaz. Düzenli temizlik aynı zamanda yosun, mantar ve benzeri inatçı birikintilerin malzemeye zarar vermesini önlemeye de yardımcı olur. Bu nedenle bahçe mobilyalarının bakımı hakkında bilgi sahibi olmak, mobilyaları daha uzun süre sorunsuz kullanabilmek açısından önemlidir.

    Bahçe mobilyalarını temizlemek için şu ürün ve ekipmanlar kullanılabilir:

    • Yıkama fırçası ve/veya sünger, ayrıca ılık su ve bulaşık deterjanı
    • El fırçası, süpürge ve kova
    • Püskürtme uçlu bahçe hortumu veya püskürtme aparatı
    • Basınçlı yıkama makinesi; gerekirse fırça aparatları ve temizlik ürünleriyle birlikte
    • Düşük veya orta basınçlı yıkama makinesi (taşınabilir akülü modeller dahil)
    • Uygun koruyucu kıyafetler
    A garden chair is cleaned with a Kärcher medium pressure washer

    Bahçe mobilyaları ne zaman temizlenmeli?

    Bahçe mobilyaları yılda en az iki kez temizlenmelidir. Bunun için en uygun dönemler, ilkbaharda bahçe sezonunun başlangıcı ve sonbaharda bahçeyi kışa hazırlama dönemidir. Ayrıca bahçe mobilyalarının temizliği mutlaka kuru havalarda yapılmalıdır. Böylece mobilyalar tamamen kuruyabilir; ahşap mobilyalarda kullanılan yağ veya vernik gibi koruyucu ürünler de yüzeye daha iyi nüfuz ederek etkisini gösterebilir.

    İhtiyaca göre bahçe mobilyaları daha sık da temizlenebilir. Bu durum; mobilyanın hangi malzemeden üretildiğine, hava koşullarına ne kadar maruz kaldığına ve görünümünün ne kadar önemli olduğuna bağlıdır. Mobilyalar yıl boyunca dışarıda kalıyorsa yağmur, güneş ve nem gibi etkenlere sürekli maruz kalacağından daha hızlı kirlenebilir ve daha sık temizlik gerektirebilir. Sonbahar ve kış aylarında ise bahçe mobilyalarını kuru bir alanda, örneğin depoda ya da bodrumda muhafaza etmek faydalı olacaktır.

    A woman cleans her garden chairs using a Kärcher wash brush

    Bahçe mobilyası temizliği: Ahşap, plastik ve diğer malzemeler için ipuçları

    Bahçe mobilyalarının bakımında kullanılan yöntemler, mobilyanın malzemesine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle farklı yüzeyler için farklı temizlik ürünleri ve bakım yöntemleri tercih edilmelidir:

    A white plastic chair on a patio

    Plastik

    Plastik bahçe mobilyaları, uzun süre dış mekânda kaldıklarında zamanla sararma ve solma gösterebilir. Oluşan bu sararma ve mat görünüm, plastik yüzeyler için özel olarak geliştirilmiş deterjanlarla giderilebilir. Klasik çok amaçlı temizleyicilerden farklı olarak bu ürünler, plastiğin üzerindeki kiri etkili şekilde çözen özel aktif bileşenler içerir ve bahçe mobilyalarının daha kolay temizlenmesini sağlar.

    A brown wooden garden chair on a patio

    Ahşap

    Tik, okaliptüs veya akasya gibi dayanıklı ağaç türleri, içeriklerindeki doğal yağlar sayesinde hava koşullarına karşı oldukça dirençlidir. Buna karşılık kayın veya ladin gibi yumuşak ağaçlardan üretilmiş ve verniklenmiş bahçe mobilyaları genellikle daha fazla bakım ister. Temizlik sırasında her zaman ahşabın damar yönünde çalışılmalı; sert kimyasallar veya tel fırçalar kullanılmamalıdır. İster evde hazırlanan sabunlu karışımlar ister özel ahşap temizleyiciler kullanılsın, çözülen kirlerin yüzeyden iyice durulanması gerekir. Temizlik sonrasında ise mobilyaların kuru bir bezle silinmesi ve ahşap yağıyla bakım yapılması tavsiye edilir.

    A rattan chair being cleaned with foam

    Hasır

    Örgülü ve girintili çıkıntılı doğal yapısı nedeniyle hasır bahçe mobilyalarını bez veya kumaşla elle temizlemek çok kolay değildir. Yüzeyde çatlaklar oluştuğunda kıymık oluşma riski de vardır. Ayrıca örgü aralarındaki boşluklarda kir birikebilir. Bu tür kirler; düşük, orta veya yüksek basınçlı yıkama makineleriyle hızlı ve etkili şekilde temizlenebilir. Yüksek basınçlı cihaz kullanılıyorsa, hassas malzemeye zarar vermemek için düşük basınç ayarı tercih edilmeli ve mobilyaya belirli bir mesafeden uygulama yapılmalıdır. Temizlik sırasında kalın eldiven ve koruyucu gözlük gibi uygun koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

    Hasır, hava koşullarına karşı çok dayanıklı bir malzeme değildir; kolay kırılabilir, çatlamaya eğilimlidir ve zamanla solma oluşabilir. Bu nedenle hasır bahçe mobilyalarının sonbahar ve kış aylarında depo ya da kapalı bir alanda muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

    İpucu

    Hasır mobilyaların esnekliğini korumak için yüzeyleri zaman zaman hafifçe suyla nemlendirilebilir. Ancak fazla su kullanmamaya dikkat edilmelidir; çünkü aşırı nem hasırın zamanla kırılgan hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle kapsamlı bir temizlikten sonra mobilyalar mutlaka iyice kurulanmalıdır.

    A metal garden chair is cleaned with a Kärcher wash brush and foam

    Metal

    Metal bahçe mobilyalarının parlak ve bakımlı görünmesi beklenir. Dayanıklı yapıları sayesinde temizlenmeleri de oldukça kolaydır. Metal sandalye ve bankları temizlemenin en hızlı yollarından biri basınçlı yıkama makinesi kullanmaktır. Basınçlı yıkama makinesine takılan ek yıkama fırçaları sayesinde kirler etkili şekilde temizlenebilir. Metal mobilyalar normal bir süngerle de rahatlıkla silinebilir. Yüzeyde hoş görünmeyen pas lekeleri oluşmuşsa, bunları gidermenin en etkili yolu yüksek basınçlı temizlik uygulamaktır.

    A woman cleans the fabric covers of her garden loungers

    Minderler

    Bahçe mobilyalarının tamamen temiz görünmesi için minderlerin, oturma pedlerinin ve döşemelerin de düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Polen ve yaprak gibi hafif kirler el fırçasıyla hızlıca temizlenebilir. Peki ya mangal sırasında bir şey dökülürse? Bu tür yağ lekeleri en etkili şekilde çamaşır makinesinde çıkarılabilir. Çoğu minder kılıfının yanında fermuar bulunduğundan kolayca çıkarılıp yıkanabilir.

    Kılıfın çıkarılamadığı durumlarda ise fırça, sünger veya bez kullanılabilir. Ilık suya biraz bulaşık deterjanı ya da temizlik deterjanı ekleyin ve lekeyi dairesel hareketlerle, fazla bastırmadan iyice temizleyin. Daha inatçı lekelerde çok amaçlı leke çıkarıcılar yardımcı olabilir. Döşemeler, halı ve koltuk yıkama makineleriyle de daha hijyenik şekilde temizlenebilir.

    Minderlerin yıpranmasını azaltmak için kullanım sonrasında dışarıda bırakmak yerine kaldırıp uygun bir yerde muhafaza etmek en iyi yöntemdir.

    Yoğun kirleri, lekeleri ve renk değişimlerini giderme

    Temizliğe başlamadan önce tüm bahçe mobilyaları verandadan kaldırılmalıdır. Böylece özellikle basınçlı yıkama makinesi kullanıldığında ortaya çıkabilecek kirli su ve kalıntıların, temizlenen mobilyalara yeniden bulaşması önlenir.

    Bahçe mobilyalarını suyla temizlemeden önce üzerlerindeki toz ve gevşek kirler el fırçasıyla temizlenmelidir. Eğer basınçlı yıkama makinesi kullanılmayacaksa, masa, sandalye ve banklar bahçe hortumuyla su püskürtülerek aynı anda temizlenebilir. Döner püskürtmeli tabanca veya farklı püskürtme aparatları gibi ek ekipmanlar, suyu daha güçlü ve yoğun şekilde uygulayarak temizliği kolaylaştırır. Bu yöntemler; polen, lekeler, kuş pislikleri ve böcek kalıntılarını temizlemede oldukça etkilidir.

    Ardından bir sünger veya yıkama fırçası kullanarak yüzeyleri, ılık suyla seyreltilmiş doğal sabun ya da uygun temizlik ürünleriyle iyice fırçalayın. Sonrasında çözülen kirleri durulayın ve yüzeyleri bir bezle kurulayın ya da güneşte kurumaya bırakın. Ahşap mobilyalarda zamanla oluşan renk değişimleri fark edilirse, bu bölgelere özel ahşap yenileyici ürünler uygulanabilir. Ürün birkaç saat bekletildikten sonra yüzey temiz suyla durulanmalıdır.

    Garden bench is cleaned with Kärcher cleaning sprayer

    Basınçlı yıkama makinesiyle bahçe mobilyası temizliği

    Bahçe mobilyalarını temizlerken zamandan ve emekten tasarruf etmek istiyorsanız, masa, sandalye ve bankları basınçlı yıkama makinesiyle temizleyip bakımını yapabilirsiniz. Özellikle inatçı kirlerde, cihaza takılabilen yıkama fırçası gibi çeşitli aksesuarlar temizlik işini kolaylaştırır. Basınçlı yıkama makinelerinin fazla su harcadığı düşünülse de aslında durum tam tersidir. Önce yüzey hızlıca temizlenebilir, ardından yalnızca yoğun kir bulunan bölgelere odaklanılarak etkili bir temizlik yapılabilir. Böylece gereksiz su tüketiminin de önüne geçilmiş olur.

    Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: Her malzeme yüksek basınca ve temizlik ürünlerine dayanıklı değildir. Ahşap, doğal bir malzeme olduğu için kullanılan ağaç türüne ve üretim şekline bağlı olarak neme ve temizleyicilere karşı hassas tepki verebilir. Akasya, meşe, tik veya bambu gibi sert ağaçlardan üretilen bahçe mobilyaları basınçlı yıkama makinesiyle genellikle sorunsuz şekilde temizlenebilir. Buna karşılık ladin veya kayın gibi daha yumuşak ağaçlardan yapılan mobilyalarda dikkatli olunmalıdır; çünkü yüksek su basıncı yüzeye kolayca zarar verebilir.

    A garden chair being cleaned with a Kärcher pressure washer

    Bahçe mobilyaları, basınçlı yıkama makinesi ve uygun temizlik maddesiyle nasıl temizlenir?

    1. Öncelikle bahçe mobilyalarının üzerindeki kaba kirleri temizleyin. Bunun için cihazın “SOFT” veya “HARD” ayarlarını kullanarak su basıncını artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu aşamada standart bir püskürtme aparatı ve bahçe hortumu da kullanılabilir.
    2. Basınçlı yıkama makinesinin emiş hortumunu temizlik maddesi şişesine yerleştirin veya temizleyiciyi cihazın haznesine doldurun. Ardından püskürtme borusunu “MIX” konumuna getirin. Bu ayar, temizlik maddesinin çalışma sırasında suyla karışmasını sağlar.
    3. Temizlik maddesini düşük basınçla bahçe mobilyalarının üzerine uygulayın ve yaklaşık 30 saniye kadar etki etmesini bekleyin. Ardından çözülen kirleri yüksek basınç ayarıyla iyice durulayın. Özellikle inatçı kirlerde bu işlem biraz daha uzun sürebilir. Son olarak mobilyaları tamamen kuruması için bekletin.

    Bahçe mobilyası bakımında son dokunuş: Hangi deterjan tercih edilmeli?

    Kirlenmiş bahçe mobilyaları, özel bakım ve temizlik ürünleri kullanıldığında daha kolay temizlenebilir; gri renk değişimleri de daha etkili şekilde giderilebilir. Kullanılacak ürün, temizlenecek malzemenin türüne göre seçilmelidir. İhtiyaca göre çok amaçlı temizleyiciler veya belirli yüzeyler için geliştirilmiş özel konsantre ürünler tercih edilebilir.

    Örneğin ahşap bahçe mobilyaları temizlendikten sonra, yüzeyi korumak için özel ahşap bakım yağı uygulanabilir. Bu ürünler yüzeyi koruyucu bir tabakayla kaplayarak nemin ahşaba işlemesini önlemeye yardımcı olur. 3’ü 1 arada ahşap temizleyici gibi bakım ürünleri ise pratik şekilde doğrudan basınçlı yıkama makinesinin su akışına karıştırılarak kullanılabilir. Böylece bahçe mobilyaları temizlenirken aynı anda bakım yapılabilir ve yüzey UV ışınlarına karşı korunabilir.

    Uygulamalı anlatım: bahçe mobilyası temizliği

    Bahçe mobilyaları için uygun ürünler:

    Kärcher: Pressure washer

    Basınçlı yıkama makinesi

    Kärcher: Wash brushes

    Yıkama fırçaları

    Kärcher: Rotating wash brush

    Döner başlıklı yıkama fırçası

    Kärcher: Handheld Cleaner

    El tipi temizleyici

    Kärcher: Cleaning Spray Gun WBS 3

    Püskürtme tabancası

    Kärcher: Mobile Outdoor Cleaner OC 3

    Portatif dış mekan temizleme makinesi

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