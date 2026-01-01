Bahçeyi sulamaya başlamadan önce şu soruyu kendinize sormanız faydalı olur: Su hangi kaynaktan alınacak ve bitkilere nasıl ulaştırılacak? Bahçe sulamak için temel olarak üç farklı su kaynağı kullanılabilir: Biriktirilmiş yağmur suyu, kuyudan çekilen yer altı suyu ya da evin su hattına bağlı klasik hortum ve sulama sistemleri. Şebeke suyuyla sulama daha maliyetli olabileceğinden, pompalı bir sulama sistemine yatırım yapmak uzun vadede avantaj sağlayabilir. Su dağıtımı için de birçok farklı ekipman seçeneği vardır. Fıskiyeler, hortumlar, püskürtme başlıkları, pompalar ve zaman ayarlı sulama sistemleri bunlardan bazılarıdır. Hortumların düzenli şekilde saklanması için hortum arabaları veya hortum makaraları da kullanılabilir.

Düzenli sulama:

Bahçe sulamada en önemli noktalardan biri düzenliliktir. Bitkiler ve ekili alanlar yeterli miktarda sulanmalı, böylece su toprağın derinlerine inerek köklere ulaşabilmelidir. Ancak bahçeyi her gün sulamaktan kaçınmak gerekir. Bu hem gereksiz su ve enerji tüketimine yol açar hem de çoğu zaman ihtiyaç duyulan bir uygulama değildir. Sulama sıklığı toprağın yapısına göre değişir. Genel bir kural olarak; kumlu topraklar yaklaşık dört günde bir, killi topraklar ise haftada bir sulanabilir.