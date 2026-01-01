Sulama yaparken çok soğuk su kullanmaktan kaçınmak gerekir. Özellikle doğrudan musluktan gelen soğuk su, birçok bitki için strese neden olabilir. Bu yüzden yağmur suyu depolarında biriktirilen suyu kullanmak ve gerekirse bir pompa yardımıyla dağıtmak daha iyi bir seçenektir. Elbette bahçe sularken musluk suyu da kullanılabilir; ancak yer altı suyu veya yağmur suyuna kıyasla bazı dezavantajları vardır. Musluk suyu genellikle daha soğuktur ve bu durum bitki ile çiçekleri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bulunduğunuz bölgedeki suyun sertlik derecesini de bilmek önemlidir. Kireç oranı yüksek sert sular bazı bitkilere zarar verebilir.
Tüm bitkiler için geçerli tek bir sulama düzeni oluşturmak zordur; çünkü her bitkinin su ihtiyacı farklıdır. Toprağa ekili bitkiler genellikle saksı bitkilerine göre daha az su ister. Bir bitkinin ne kadar suya ihtiyaç duyduğunu anlamanın en kolay yollarından biri yapraklarına bakmaktır. İnce ve yumuşak yapraklı bitkiler daha fazla su isterken, kalın, sert veya tüylü yapraklı bitkiler daha az suya ihtiyaç duyar. Bahçede en fazla su isteyen alan ise çimdir. Özellikle kumlu topraklarda çimlerin haftada üç-dört kez bolca sulanması gerekir. Killi topraklar ise nemi daha uzun süre tuttuğundan, haftada bir kez derinlemesine sulama genellikle yeterli olur.
Kış yaklaşırken:
Bahçeyi kışa hazırlarken sulama sistemindeki suyun tamamen boşaltılması önemlidir. Örneğin kirli su pompaları gölet ve kuyulardaki suyu tahliye etmek için kullanılabilirken, düz emişli temiz su dalgıç pompaları havuzların boşaltılmasında tercih edilebilir.