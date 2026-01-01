Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Bahçenizi Kışa Nasıl Hazırlarsınız? | Kärcher

    Bahçenizi kışa hazırlayın

    Sonbahar geldiğinde bahçe sahipleri için bahçeyi kışa hazırlama zamanı da başlamış olur. Bunun için en uygun dönem genellikle ekim ortasından kasım başına kadar olan süreçtir. Bu dönemde çimler, çiçeklikler, çalılar, ağaçlar ve çit bitkileri için bazı koruyucu bakım işlemlerinin yapılması gerekir. Ayrıca bahçe ekipmanlarının ve aletlerinin de kış boyunca doğru şekilde muhafaza edilmesi önemlidir. Kärcher, bahçenizi kışa hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktaları adım adım açıklıyor.

    Kärcher tips: Making the garden winter-proof

    Çimleri kışa hazır hale getirmek

    Çimlerin kışı sağ salim atlatması için özen gösterenler, baharda gür ve yemyeşil otların keyfini çıkarabilirler. Bunun için çimlerin biçilmesi önemlidir; özellikle de beş ila altı santimetre yüksekliğe kadar. Ayrıca dökülmüş yaprakları, küçük dalları, yosunları ve çim kırpıntılarını da toplamalısınız. Bu işlem, çimlerin çürümesini ve küflenmesini önler. Ayrıca çimlerin daha fazla ışık almasını ve daha iyi gelişmesini sağlar. Bu iş için en iyi seçenek bir tırmıktır. Son olarak, çimler o yıl için son bir kez gübrelenmelidir; bu, kış boyunca bitkinin önemli besinleri almasını sağlar.

    Kärcher tip: Making the lawn winter-proof

    Saksı bitkilerini kontrol edip içeri alın

    Bahçeyi kışa hazırlarken, saksı bitkilerinin büyük kısmını soğuktan korumak için iç mekâna almak gerekir. Lavanta, yılbaşı gülü, küpe çiçeği ve hercai menekşe gibi bazı dayanıklı türler ise kış boyunca dışarıda kalabilir. Ancak bu bitkilerin de rüzgâr ve sert hava koşullarından korunan bir noktada bulunması önemlidir.

    İçeri alınacak saksı bitkileri taşınmadan önce mutlaka hastalık ve zararlı kontrolünden geçirilmelidir. Çünkü böceklenen veya hastalıklı bitkiler, özellikle birbirine yakın konumlandırıldıklarında diğer bitkilere de kolayca zarar verebilir.

    Çalı, çit ve ağaçlarda budama işlemleri

    Bahçeyi kışa hazırlarken bir sonraki adım, çit düzelticileri, budama makasları ve testereleri kullanarak bakım budamalarını yapmaktır. Bu süreçte uzun sürgünler kısaltılır, ağaçlardaki kurumuş veya hastalıklı dallar temizlenir. Budama işlemlerinin ilk don başlamadan önce yapılması önemlidir; çünkü kesilen dalların oluşturduğu yüzeylerin soğuk havalar gelmeden önce kendini toparlaması gerekir.

    Çit budaması yaparken ise kesimin yukarı doğru hafif daralan, yani yamuk bir formda yapılması tavsiye edilir. Böylece alt kısımdaki dallar da yeterince ışık alabilir. Ayrıca bu form, özellikle kış aylarında çitlerin yoğun kar altında şeklinin bozulmasını önlemeye yardımcı olur.

    Cutting trees
    Kärcher tip: Cutting a hedge before the winter

    Çiçeklik ve sebze alanlarının bakımı

    Çiçekliklerin ve sebze ekim alanlarının kış öncesinde hazırlanması da oldukça önemlidir. Solmuş veya kurumuş bitkiler, bahçe makası yardımıyla budanmalıdır. Budanan bitki parçaları ve yapraklar toprağa karıştırılarak toprağın besin açısından zenginleşmesine katkı sağlanabilir.

    Pratik bir ipucu: Malç ve yaprak örtüsü, bitkileri soğuk hava ve dona karşı korumaya yardımcı olur.

    Bahçe atıkları nerelerde değerlendirilebilir?

    Kış gelmeden önce yaprak, ince dal ve budama atıkları gibi bahçe artıklarından bir veya birkaç yığın oluşturarak kirpi, fare ve çeşitli böcekler için doğal barınaklar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca çim biçme artıkları ve yapraklarla kompost yapmak da mümkündür. Zamanla mikroorganizmalar ve solucanlar bu organik atıkları besin açısından zengin doğal gübreye dönüştürür. Ancak verimli bir kompost için doğru karışım önemlidir. Her ağaç türünün yaprağı kompost için uygun olmayabilir ve bazı yaprakların besin değeri düşüktür. Kompost alanının yarı gölge bir yerde ve doğrudan toprakla temas eden açık bir zeminde kurulması tavsiye edilir. Bahçenizi kışa hazırlarken bu noktalara dikkat ederseniz, ilkbaharda kaliteli ve doğal bir kompost elde edebilirsiniz.

    Kärcher tip: Fields of application for garden waste

    Bahçe aletlerinin doğru şekilde saklanması

    Tırmık, tırpan, hortum ve budama makası gibi bahçe ekipmanlarının yanı sıra elektrikli bahçe aletlerinin de uzun ömürlü olması için doğru şekilde saklanması gerekir. Basit birkaç noktaya dikkat edildiğinde, bu ekipmanlar bahar geldiğinde yeniden sorunsuz şekilde kullanılabilir.

    Storing Kärcher high-pressure cleaners so as to be winter-proof

    Doğru hazırlık

    Küçük bahçe aletlerinin saklanmasında temel öneme sahip olan konu, bu aletlerin temiz bir şekilde depolanmasıdır. Bu nedenle kürek, tırmık ve bel küreği üzerindeki kirler; çelik tel yumağı, tel fırça, püskürtme ucu veya yüksek basınçlı yıkama makinesi ile temizlenmelidir. Motorlu veya akülü cihazlardaki kaba kirler önce bir fırça ile giderilmeli, ardından nemli bir temizlik beziyle silinmelidir.

    Yüksek basınçlı yıkama makineleri ve su girişi olan diğer cihazlar, saklanmadan önce içindeki sudan arındırılmalıdır. Bu cihazların içinde her zaman bir miktar su kalabileceği unutulmamalıdır; bu sebeple su taşıyan cihazlar mutlaka dona karşı korunaklı bir yerde muhafaza edilmelidir. Hortumlar da tamamen boşaltılmalı, kurulanmalı ve herhangi bir bükülmeye yol açmayacak şekilde rulo yapılarak kaldırılmalıdır.

    Kärcher tip: Making the outside water tap winter-proof

    Dış mekan su musluğunu kışa hazırlamak

    Su konusuna gelmişken, dış mekan su musluğu da kışa karşı korunaklı hale getirilmelidir. Borularda kalan suyun donmasını ve buna bağlı olarak boruların sızdırmasını önlemek için, dış musluğa giden su hattı kapatılmalı ve musluk açık bırakılmalıdır. Su varilleri ve sulama kapları da tamamen boşaltılmalıdır. Su varilleri, tahliye muslukları açık halde dışarıda kalabilir; sulama kapları ise ideal olarak içeride saklanmalıdır. Havuz pompaları kapatılmalı, giriş ve çıkışları boşaltılmalıdır. Ardından, kış boyunca donma tehlikesi olmayan bir yerde muhafaza edilmelidirler.

    Kärcher tip: Removing rust from garden tools

    Pasın temizlenmesi

    Sık kullanılan cihazların düzenli temizlendikleri takdirde daha uzun süre işlevsel kaldıkları bir sır değildir. Bu durum, kış bahçeye gelmeden önce çok daha fazla önem kazanır. Cihazları pastan korumak için şu adımları izleyin:

    Öncelikle cihazları su ve fırça yardımıyla kirlerden arındırın. Ardından iyice kurulayın. Eğer halihazırda pas oluşmuşsa, bunu çelik tel yumağı veya çelik/ovma fırçalarıyla temizleyin. Son olarak koruyucu yağ kullanın. Bu yağ, pürüzlendirilmiş yüzeylere uygulanır ve ilk kez pas oluşumuna veya pasın tekrarlamasına karşı koruma sağlar.

    Storing garden tools

    Aletlerin saklanacağı yer

    Aletler ideal olarak bir bahçe kulübesinde veya alet deposunda saklanmalıdır. Ancak, özellikle profesyonel muhafaza için bir uzman satıcıdan özel montaj çözümleri ve raf sistemleri temin ettiyseniz, garaj veya bodrum da birer seçenektir. Bahçe aletleri kışın asla dışarıda bırakılmamalıdır. Kauçuk düşük sıcaklıklarda gözenekli hale gelebilir ve malzemeler deforme olabilir; akülü çim biçme makineleri, akülü çit düzelticiler ve özellikle akülü robotik çim biçme makineleri gibi cihazlardaki hassas elektronik aksamdan bahsetmeye bile gerek yok. Eğer bunlar kış için kaldırılacaksa, birkaç noktayı daha göz önünde bulundurmalısınız.

    Yüksek basınçlı yıkama makinelerini dona karşı koruyarak saklama

    Yüksek basınçlı yıkama makineleri kış aylarında mutlaka donmaya karşı korunmalıdır. Ancak cihazı her zaman ısıtılan bir ortamda saklamak mümkün olmayabilir. Özellikle sert kış koşullarında garaj veya bahçe kulübesi gibi alanlarda sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Bu durumda cihazın içinde kalan su donabilir. Donan su genleştiği için contalara, hatta pompa sistemine zarar verme riski oluşur.

    Bu nedenle cihazın, hortumların ve aksesuarların içinde kalan suyun tamamen boşaltılması tavsiye edilir. Bunun için aksesuarları çıkarın ve yüksek basınçlı yıkama makinesini su bağlantısı olmadan yaklaşık yarım dakika çalıştırın. Böylece sistemde kalan su büyük ölçüde tahliye edilir. Cihazda deterjan haznesi bulunuyorsa, saklamadan önce bu hazne de boşaltılıp durulanmalıdır. Temizlik maddesi kalıntılarını temizlemek için hazneye yaklaşık 0,2 litre temiz su koyabilir, ardından cihazı kısa süre deterjan modunda çalıştırabilirsiniz. Böylece sistemde kalan deterjan da dışarı atılır.

    Ayrıca yılda en az bir kez, cihazın su girişindeki filtrenin kontrol edilip temizlenmesi önerilir. Bu bakımı da aynı süreçte kolayca yapabilirsiniz.

    Putting Kärcher lawn mowers away for the winter

    Akülü çim biçme makineleri ve çim biçme robotları kış için nasıl saklanmalı?

    Akülü çim biçme makineleri ve çim biçme robotları kış aylarında dışarıda bırakılmamalıdır. Aksi halde soğuk hava ve nem nedeniyle elektronik parçalar zarar görebilir. Aynı durum piller ve şarj istasyonları için de geçerlidir. Bu nedenle cihazları en geç ekim sonunda, yani yılın son çim biçme işlemi tamamlandıktan sonra kuru ve korunaklı bir alana kaldırmak tavsiye edilir.

    Cihazları kışlık olarak kaldırmadan önce pil seviyesinin yaklaşık %75 dolu olması önerilir. Çünkü lityum iyon pillerin tamamen boş şekilde uzun süre beklemesi pil ömrünü olumsuz etkileyebilir. Piller için ideal saklama sıcaklığı 10–20 °C arasıdır. Bu nedenle pilleri mümkünse ev içinde muhafaza etmek en doğru yöntemdir. Çim biçme makineleri ve çim biçme robotları ise garaj, bodrum veya bahçe kulübesi gibi kuru alanlarda rahatlıkla saklanabilir. Eğer pil cihazdan çıkarılamıyorsa, çim biçme robotunun tamamı kış boyunca kuru bir ortamda tutulmalıdır.

    Çim biçme robotlarını saklamadan önce temizlemek de önemlidir. Ancak cihaz kesinlikle hortumla veya yüksek basınçlı yıkama makinesiyle temizlenmemelidir. Elektronik aksamın zarar görmemesi için nemli bir bezle silmek yeterlidir. Şarj istasyonunu kaldırmadan önce tüm kablolar sökülmeli ve kablo uçları nem ile dona karşı korunmalıdır. Şarj noktalarında kir veya oksitlenme oluşmuşsa, ince taneli zımpara kâğıdıyla dikkatlice temizlenebilir.

    Bahçe mobilyalarının saklanması

    Bahçe masaları ve sandalyeleri polirattan gibi kışa dayanıklı malzemelerden, alüminyumdan veya ahşaptan yapılmış olsa bile; bahçeyi kışa hazırlarken masa örtüleri ve koltuk minderleri ile birlikte saklanmalıdır. Bodrum, garaj veya bahçe kulübesi gibi kuru ve serin alanlar bunun için özellikle uygundur. Sadece çelik mobilyalar kış boyunca bahçede kalabilir. Mobilyalarınızı içeride saklamak için yeterli alanınız yoksa özel koruyucu örtülerden faydalanabilirsiniz. Şu adımlar izlenmelidir:

    • Bahçe mobilyalarını temizleyin ve kurumasını bekleyin.
    • Koruyucu örtüleri, rüzgarı da hesaba katarak iyice sabitleyin.
    • Küf oluşumunu önlemek için mobilyaların hava aldığından emin olun.
    Kärcher tip: Putting garden furniture away for the winter

    Bahçe için uygun ürünler

    Battery hedge trimmer
    Akülü çit budama makineleri

    Pole hedge trimmer
    Yüksek dal budama makinesi

    Grass & shrub shears
    Çim ve çalı makasları

    Kärcher battery lawn trimmer
    Akülü çim biçme makinesi

    Leaf blower
    Akülü yaprak üfleme ve toplama makineleri

    Battery chain saw
    Akülü testere

    Kärcher battery lawn mower
    Akülü çim düzeltici

    Robotic lawn mower
    Çim biçme robotu

    Kärcher: Push sweeper
    Mekanik süpürücüler

    Kärcher: Pressure washer
    Yüksek basınçlı yıkama makinesi

    Battery pruning saw
    Akülü budama testeresi

    Bu da ilginizi çekebilir

    Mowing the lawn with Kärcher tips

    Çim Bakımı

    Cutting a tree with Kärcher tips

    Ağaç Budama

    Clearing leaves with Kärcher tips

    Yaprak Temizliği