Bahçenizi kışa hazırlayın

Bahçeyi kışa hazırlarken, saksı bitkilerinin büyük kısmını soğuktan korumak için iç mekâna almak gerekir. Lavanta, yılbaşı gülü, küpe çiçeği ve hercai menekşe gibi bazı dayanıklı türler ise kış boyunca dışarıda kalabilir. Ancak bu bitkilerin de rüzgâr ve sert hava koşullarından korunan bir noktada bulunması önemlidir.

İçeri alınacak saksı bitkileri taşınmadan önce mutlaka hastalık ve zararlı kontrolünden geçirilmelidir. Çünkü böceklenen veya hastalıklı bitkiler, özellikle birbirine yakın konumlandırıldıklarında diğer bitkilere de kolayca zarar verebilir.