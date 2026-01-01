Bahçenizi kışa hazırlayın

Çimleri kışa hazır hale getirmek
Çimlerin kışı sağ salim atlatması için özen gösterenler, baharda gür ve yemyeşil otların keyfini çıkarabilirler. Bunun için çimlerin biçilmesi önemlidir; özellikle de beş ila altı santimetre yüksekliğe kadar. Ayrıca dökülmüş yaprakları, küçük dalları, yosunları ve çim kırpıntılarını da toplamalısınız. Bu işlem, çimlerin çürümesini ve küflenmesini önler. Ayrıca çimlerin daha fazla ışık almasını ve daha iyi gelişmesini sağlar. Bu iş için en iyi seçenek bir tırmıktır. Son olarak, çimler o yıl için son bir kez gübrelenmelidir; bu, kış boyunca bitkinin önemli besinleri almasını sağlar.